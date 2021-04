Torna #Plastic free, perché l'emergenza ambientale non è seconda a nessuno

TERMOLI. L’emergenza ambientale non abdica alla pandemia, anzi, se consideriamo la produzione e il consumo dei Dpi, come mascherine e guanti, in numeri esorbitanti rispetto al passato, rischia di essere anche un dramma ecologico correlato.

Per questo, particolare attenzione deve essere riservata alla manifestazione Plastic Free, che domani in Molise vive di tre momenti distinti.

Oltre a Montenero di Bisaccia e Isernia, c’è Termoli, dove sarà organizzato un grande evento di raccolta con cui contribuire all'obiettivo di rimuovere 100 mila chili di plastica e rifiuti dall'ambiente.

Per domenica sono previsti oltre Termoli, altri 360 eventi in tutta Italia, con la partecipazione di più di 30 mila persone.

Per partecipare è necessario registrarsi qui: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/18-apr-termoli/

Tutte le attività saranno realizzate in totale sicurezza, nel rispetto delle normative in materia di Covid 19 e con il Patrocinio del Comune di riferimento.

L’associazione ha anche lanciato una raccolta fondi che servirà per sostenere l’intera iniziativa: dall’organizzazione all’acquisto del materiale necessario allo svolgimento degli eventi in tutt’Italia. Per donare e sostenere l’attività: https://www.facebook.com/donate/791395451583051/.

Tutte le attività saranno realizzate in totale sicurezza, nel rispetto delle normative in materia di Covid 19 e con il Patrocinio del Comune di riferimento.

Negli ultimi 12 mesi ci sono stati oltre 350 appuntamenti e 100 mila volontari in azione.

Un impegno che di recente ha visto anche la partecipazione e l’interessamento di Striscia la Notizia.