Fca, stabile indice contagio: due operai positivi al Covid dal 10 aprile

TERMOLI. L’epidemia di Covid-19 in Molise ormai cinge il capoluogo, come dimostrano i contagi di ieri in varie località del comprensorio campobassano.

In basso Molise ce ne sono stati appena 4, di cui 3 a Termoli (livello più alto da molti giorni) e 1 a Campomarino.

Primo decesso della pandemia di un residente tremitese, una 92enne che era stata ricoverata già a Termoli, al San Timoteo, e poi trasferita al Cardarelli, dove è morta nel reparto di Malattie infettive. Pochi anche i guariti, solo 2 a Termoli.

Resta ancora una volta stabile con pochi numeri l'indice di contagio Covid all'interno dello stabilimento Fca, confermati ancora due positivi nel report dell’ultima settimana, come nelle ultime 3 settimane.

Trovati positivi dal 10 aprile a ieri due operai. Il venerdì pomeriggio alle 16 viene aggiornato il dato epidemiologico a Rivolta del Re, che ci viene comunicato dalla Rsl e dalla Rsa della Fim-Cisl. Contagiati un operaio dei Cambi e uno al magazzino ausiliario, assenti rispettivamente dal 6 aprile e dal primo aprile, coi tamponi effettuati il 9 e 10 aprile. Al momento sono cinque i positivi attuali (come una settimana fa), mentre calano da 7 a 5 le quarantene. «Ricordiamo sempre che in questo delicato momento indossare la mascherina protegge noi e chi ci sta accanto», rimarcano dalla Fim-Cisl.