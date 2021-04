Scuola Primaria Difesa Grande, classe 5B in Dad dal 19 aprile

TERMOLI. La classe 5B della scuola primaria di Difesa Grande andrà in Dad: il provvedimento, firmato questa mattina sabato 17 aprile dalla dirigente scolastica, dispone a partire dal giorno 19/04/2021 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata delle classi di cui in oggetto. Gli altri contatti stretti saranno trattati come da protocolli in essere.