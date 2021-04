TERMOLI. Riqualificare un’area verde attrezzata importante, come quella di Difesa Grande, in via dei Faggi, nei pressi dell’istituto comprensivo Difesa Grande. E’ la missione progressiva dell’associazione Il Mosaico, Aps radicata nel quartiere di Santa Maria degli Angeli, di cui è al timone da sempre, come fondatore e presidente, il consigliere comunale di Forza Italia Enrico Miele.

Ora che riveste il duplice ruolo la sinergia viene finalizzata ancor con più facilità, ma l’impegno associativo nella zona è storico, ormai. Prova ne sono gli arredi per bimbi, giochi che hanno rinvigorito un triangolo che merita di essere ancor più valorizzato e così sarà.

Grazie a sei nuovi attrezzi per svolgere fitness e la cosiddetta attività calistenica, coi fondi ottenuti grazie alle adesioni del 5xmille, il Mosaico dona al Comune questo ventaglio di arredi urbani sportivi, un investimento da quasi 10mila euro, che permetterà a chiunque gravitasse nel quartiere di tornare a pratica sport all’aria aperta, mettendosi alle spalle, si spera al più preso, un anno di pandemia.

Attrezzi che saranno a disposizione di tutti, che permetteranno appunto di valorizzare al meglio il quartiere. La mission del Mosaico è proprio quella della maggiore integrazione e della vivibilità urbana nelle zone periferiche, che soffrono ancora di scucitura rispetto all’assetto socio-economico territoriale a Termoli.

Dopo aver messo a dimora da anni i giochi per i bimbi, ora si punta su giovani e adulti e l’esempio calzante è quello del lungomare Nord, a Termoli, dove gli attrezzi funzionano, o del parco comunale, fin quando erano davvero fruibili.

Sarà così adeguatamente completata l’area verde attrezzata.

«Siamo sicuri che l'iniziativa avrà grande successo – confida Enrico Miele – e ci siamo voluti rivolgere appositamente a uno fornitore altamente qualificato, una delle aziende top del Nord-Est che ha sede a Treviso. Abbiamo raccolto le istanze di alcuni giovani concittadini, intendendo promuovere la realizzazione di una zona fitness all’interno dell’area verde di Difesa Grande, vicino alla scuola, nel triangolo via degli Abeti, via dei Faggi. Utilizzando dei fondi provenienti dal 5xmille, abbiamo deciso così di acquistare degli attrezzi professionali da donare al Comune, affinché provveda alla corretta installazione, sistemando preventivamente l’area e curando tutti gli aspetti tecnici».

La Giunta Roberti ha accolto la donazione con apposita delibera, poiché riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante; proposta è da ritenersi meritevole di accoglimento in quanto consente di attrezzare le aree verdi in questione che potranno, con il tempo, diventare dei veri propri parchi attrezzati; precisato che all’installazione e alla manutenzione dei suddetti attrezzi, provvederà direttamente il Comune di Termoli, tramite il personale in dotazione al settore Lavori Pubblici.

Così, l’Esecutivo ha dato mandato al dirigente Gianfranco Bove di individuare la posizione esatta di collocazione dei sopra citati attrezzi fitness, col fine di trasformare l’area verde in questione in un parco attrezzato per attività ludico-ricreative, previa verifica delle caratteristiche tecniche degli attrezzi e della compatibilità degli stessi con gli spazi messi a disposizione, provvederà alla relativa installazione, in collaborazione con l’Associazione, e alla successiva manutenzione.