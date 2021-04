SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il paese più importante del Molise ancora senza didattica in presenza, è Santa Croce di Magliano, che si avvia a riaprire le classi da domani. Non a caso, ieri si è conclusa la prima giornata di screening con tamponi rapidi Covid-19 dedicati alle scuole, in vista del rientro in presenza da lunedì 19 aprile (e oggi si farà il bis). Tutti i tamponi processati, 242, sono risultati negativi.

Ecco i dettagli: scuole dell’infanzia 42, scuola primaria 122, scuola secondaria I grado 17, scuola secondaria II grado 2, personale scolastico 54, nonché 5 esterni.

Oggi si ripete la procedura, sempre dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17, eseguiremo, presso la scuola primaria di via Caduti di Nassiriya, lo screening con tamponi rapidi antigenici dedicato a tutti gli alunni e studenti, e a tutto il personale docente e non, secondo il calendario allegato stilato dalla dirigente scolastica.

Infine, oggi riparte anche con il tradizionale appuntamento del mercato domenicale.