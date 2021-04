TERMOLI. Ci risiamo. Ennesimo fine settimana e ancora segnalazioni di assembramenti, specie tra i giovani, nel centro della città di Termoli.

Provengono anche da lettori e cittadini preoccupati, anzi timorosi di non uscire più dal tunnel del Covid e delle restrizioni, specie quelle economiche, a causa dei comportamenti dissennati di chi non ritiene di attenersi rigorosamente ai protocolli sanitari che da ormai più di un anno scandiscono la nostra vita.

Polizia di Stato operativa sul Corso nazionale e nelle immediate adiacenze, come piazze e piazzette, per ‘sfollare’ e identificare, ma anche sanzionare, coloro che hanno pensato che il ‘libera tutti’ fosse ormai uno slogan da applicare immediatamente.

L’annuncio del premier Mario Draghi che assieme al ministro della Salute Roberto Speranza ha rivelato come dal 26 aprile inizia un percorso che nell’arco dell’estate 2021 dovrebbe portarci sulla via della normalizzazione non voleva significare un allentamento fulmineo e istantaneo dell’attenzione, ma è quello che teme uno dei più stimati medici che in questi 14 mesi è alla ribalta, Massimo Galli del Sacco di Milano.

La sua previsione è quasi catastrofica sugli effetti che questo preludio possa avere e se lui cita una immagine dei mercatini a Milano, quanto avvenuto ieri a Termoli ne è la controprova. Agenti del commissariato di Polizia sono intervenuti su richiesta della Polizia locale, ma l’appello è al senso di responsabilità generale, non a quello della repressione. A fare eco a Galli anche Andrea Crisanti, altro virologo molto noto.

Manca un ultimo tratto per intravedere la luce e anche a Termoli, in zona rossa quasi due mesi, si è visto come il contagio sia quasi scomparso coi giusti comportamenti.