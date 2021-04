TERMOLI. Le strade tra Termolionline e il documentarista e regista Giuseppe Barile, autore 33enne nato a Termoli nel 1988, per poi crescere a Chieuti e trasferirsi a Bologna, tornano a incrociarsi a distanza di quasi 3 anni, da quando venne realizzato il primo film-documentario sulla Carrese di Chieuti: Bukura.

Anche in questa occasione si resta in terra pugliese, garganica per così dire.

Dallo scorso 16 aprile e fino a sabato prossimo Giuseppe Barile girerà in collaborazione col Cnr di Genova e Lesina e il supporto di MarlinTremiti un documentario sulla presenza delle micro-plastiche nel mare che circonda l’arcipelago delle Isole Tremiti, che ricordiamo fa parte di una Riserva marina di pregio.

A evidenziarlo fu uno studio, sempre del 2018, annata ricorrente, che il Cnr di Genova compì assieme al Politecnico delle Marche e Greenpeace Italia.

Non si parla di comportamenti scorretti di residenti e turisti in prima battuta, ma la problematica afferisce alle correnti che spostano le masse di rifiuti in plastica gettati in mare o nei corsi d’acqua che vi sfociano, deteriorandosi e divenendo microscopici, al di sotto dei 5 millimetri, capaci di entrare pericolosamente nella nostra catena alimentare, mettendo a rischio non solo l’ambiente, ma anche la salubrità delle persone.

L’opera ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le persone in genere a un uso consapevole e sostenibile delle plastiche, immaginando che un loro bando totale sarà difficile se non utopico. Da qui la necessità di limitarne il consumo, in special modo quelle usa e getta e gli involucri alimentari.

Isole Tremiti, paradiso dell’Adriatico minacciato dalle micro-plastiche, è dura da digerire.

In una scheda progettuale, lo stesso Giuseppe Barile completa le informazioni.

La troupe è composta anche da Vittorio delli Santi, Giulia Cimarosti, Gianluca Battilani, Giulia Ferraretti, Fansong Jin e Giulia Sammarchi.

Prezioso il contributo degli sponsor: Azienda Vallillo, MAX cases e Gihesse Illustration.

IL TEMA

Da una ricerca del 2018 effettuata in collaborazione tra il CNR di Genova (Ismar), Università Politecnica delle Marche e Greenpeace Italia, frutto dei campionamenti realizzati durante il tour “Meno plastica più Mediterraneo”, ed avente come oggetto di ricerca la quantità di microplastiche presenti nelle acque superficiali italiane, è emersa una quantità preoccupante delle suddette microplastiche nel bacino de Mediterraneo. In particolare nelle zone di Portici (Napoli) e delle Isole Tremiti (Foggia) tale quantitativo sarebbe addirittura comparabile a quello presente nei vortici oceanici del Pacifico del nord. Si è calcolato che nell’unico arcipelago del mare Adriatico, si riscontrino lavori di microplastiche pari a 2,2 frammenti per metro cubo di acqua.

“I dati raccolti confermano che i nostri mari stanno letteralmente soffocando sotto una montagna di plastica e microplastica, per lo più derivante dall’uso e dalla dispersione di articoli monouso”, commenta Serena Maso, di Greenpeace.

La produzione della plastica ha avuto un considerevole aumento nell’ultimo mezzo secolo, basti pensare che ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Le microplastiche presenti nei nostri mari possono essere suddivise in due macro-categorie: quelle primarie, che derivano principalmente da cosmetici, prodotti per l’igiene personale e scarti di produzione di materiali plastici, e quelle secondarie che derivano dalla frammentazione e degradazione di materiali plastici di grandi dimensioni.

“I risultati indicano che l’inquinamento da plastica non conosce confini e che i frammenti si accumulano anche in aree protette o in zone teoricamente lontane da sorgenti di inquinamento”, commenta Francesca Garaventa, responsabile Cnr-Ismar dei campionamenti.

A fronte dei risultati di tali studi, il comune dell’arcipelago delle Isole Tremiti, in collaborazione con l’Ente Nazionale Parco del Gargano, si è fatto promotore di una campagna plastic free, bandendo dal 2018 l’utilizzo della plastica dalle Isole e divenendo pertanto un punto di riferimento per la lotta all’inquinamento in ambiente isolano. Non solo, associazioni come Marlin Tremiti, con il costante supporto del CNR Ismar di Lesina, effettuano da anni un monitoraggio costante della riserva marina delle Isole Tremiti fornendo importanti dati, utili al mantenimento dell’ecosistema marino. Tale impegno delle istituzioni e delle associazioni dimostra quanto importante ed urgente sia la necessità di cambiare radicalmente il nostro stile di vita, proiettandoci verso una maggiore consapevolezza del nostro agire, al fine di contrastare l’inquinamento dei nostri mari.

L’OBIETTIVO

L’obiettivo principale del nostro prodotto audiovisivo è quello di fornire allo spettatore tutte le informazioni scientifiche necessarie per una maggiore presa di coscienza sul tema dell’inquinamento marino e sull’utilizzo consapevole dei materiali plastici, con particolare riferimento alle plastiche monouso. Ciò sarà possibile attraverso la condivisione del racconto e dei dati di Enti e associazioni che costantemente lavorano per la tutela dell’ambiente marino presso la riserva delle Isole Tremiti e non solo.

Crediamo fermamente nel fatto che un prodotto audiovisivo incentrato su una precisa e chiara divulgazione scientifica – a cura di enti accreditati che quotidianamente lavorano sul campo - possa contribuire alla crescita della sensibilità comune sul tema dell’ecologia e pertanto ad un cambiamento dello stile di vita di ognuno di noi. Un’attenzione particolare verrà dedicata al tema del turismo ecologico e sostenibile, – fondamentale per preservare una riserva marina come quella delle Isole Tremiti – possibile volano di una nuova economia di successo per l’arcipelago.

IL FORMAT

«Il linguaggio audiovisivo che abbiamo deciso di utilizzare per questo prodotto ha carattere divulgativo ed è destinato all’utenza televisiva. Ci avvarremo di immagini suggestive della riserva delle Isole Tremiti, di interviste ad esperti e scienziati dei vari enti (nazionali ed internazionali) che partecipano al progetto ed affideremo la narrazione ad un voice over professionale con un linguaggio chiaro e di facile comprensione. Il montaggio comprenderà un multi-linguaggio formato da musica, immagini, interviste e narrazione audio, allineandosi al ritmo ed agli standard televisivi, con l’obiettivo di rendere la fruizione del prodotto chiara e piacevole. Il master comprenderà tre tipologie di minutaggio, una di 50’, una di 20’ e infine una di 10’, per soddisfare i requisiti di diverse piattaforme di fruizione. L’intera puntata sarà registrata in 16:9, in formato PAL FHD, avvalendoci anche di riprese drone».

LE COLLABORAZIONI

Al momento stiamo collaborando ed intrattenendo rapporti con i seguenti enti:

- Greenpeace Italia

- Plastic Soup Foundation (Amsterdam)

- Marlin Tremiti – Laboratorio del Mare

- CNR di Genova (Francesca Garaventa) e Lesina (Lucrezia Cilenti)

- Johanna Keimeyer: artista tedesca, creatrice dell’installazione “Recycle Trashure”

«Nira Studios è un gruppo di creativi accomunati dalla stessa passione per il racconto e le emozioni. Si tratta del progetto principale dell’associazione culturale M.I.H.S.A.E – Modern Institute of Human Sciences and Audiovisual Education. Creiamo documentari, film, reportage, articoli ma anche pubblicità e video clip musicali – spiega Giuseppe Barile - in Nira proveniamo da diversi background culturali e professionali. Il nostro luogo di lavoro ideale è il gruppo. Nella nostra organizzazione non c'è spazio per la cattiva comunicazione, l'odio e qualsiasi forma di discriminazione. Siamo attualmente al lavoro sulla produzione di un documentario, patrocinato dal Circuito Cinema Bologna, intitolato Cinema Distanza che ha come soggetto le difficoltà dei lavoratori dello spettacolo, con una particolare attenzione verso i lavoratori del cinema. L’uscita del documentario è prevista a fine primavera, compatibilmente con l’allentamento delle restrizioni da parte del governo. Per questo progetto stiamo lavorando in collaborazione con il Circuito Cinema Bologna e il Kinodromo. Abbiamo inoltre in lavorazione un documentario internazionale, prodotto in Romania, dal titolo I ragazzi di Bucarest ed avente come tema la storia dei ragazzi che vivono nei canali del sistema fognario, dalla caduta di Ceausescu ad oggi. Per questo lavoro siamo in collaborazione con l’associazione Parada, che si occupa, da circa vent’anni, del recupero dei ragazzi dalla strada attraverso percorsi circensi».