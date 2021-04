Caro vaccino, ti voglio bene senza se e senza ma

TERMOLI. Caro vaccino quanto ti abbiamo atteso e quanto ti abbiamo pensato!

Ci veniva detto che occorrevano anche anni perché tu fossi pronto per la somministrazione: perché prima di essa bisognava inventarti, verificare la tua efficacia e poi produrti in quantità industriale.

Nella tua attesa, sopportavamo i lockdown che erano sacrifici che avrebbero portato solo a risultati temporanei e li subivamo perché prima o poi tu, e solo tu, ci avresti condotto alla soluzione finale.

Ma all’inizio del presente anno, come un sole che squarcia le nuvole, come un ospite arrivato in anticipo rispetto alle previsioni, arrivasti tu battezzato (si fa per dire) come uno di noi. Certo i nomi (Pfizer Astrazeneca) non erano facili ed amichevoli. Però li abbiamo imparati subito per affetto, perché venivi a ridarci la libertà, come l’esercito americano nella seconda guerra mondiale.

Con il tuo arrivo, la fase difficile, quella di inventarti in primis e poi quella di verificare la tua validità e di produrti, era stata superata.

E circa la seconda fase, quella di distribuirti sui vari territori (regionale e nazionale) mi appariva un’operazione di semplice attuazione. Bastava che pensassi ad Amazon dove appena ordini un prodotto qualsiasi da qualsiasi parte del pianeta dopo 48 ore te lo ritrovi consegnato a casa tua ovunque tu abiti.

Ed ancora più semplice ho immaginato la tua somministrazione con una normale siringa.

Ed invece. Neanche il tempo di gioire della tua venuta, come in occasione della nascita di un figlio, che giù i problemi cadevano in testa come acqua a catinella.

A livello internazionale:i produttori non rispettano i tempi e le quantità da consegnare, un contratto di acquisto fatto dall’ Europa imperdonabile per ingenuità, blitz di accaparramento in 48 h fatto da Israele ( prezzo triplo e prelievo con aereo militare presso Pfizer), ragioni geopolitiche tengono fuori gioco il vaccino russo.

A livello nazionale: le categorie furbette, anziani over 80 dimenticati, code al gelo, programmi di prenotazioni scellerati, divergenze tra governo e regioni, ritardo generale della vaccinazione in quasi tutto il paese,

Purtroppo tutti i suddetti problemi ostacolano la realizzazione dell’ovvio : più veloce è la somministrazione di vaccini e più vite possono essere salvate. Ed i manager e responsabili della salute pubblica, a livello nazionale e regionale, dovrebbero tener presente la suddetta banalità che va ad identificarsi con il paradigma: la velocità di vaccinazione vuol dire salvezza dal Covid per tanti cittadini.

Ad oggi la situazione è nota a tutti: la vaccinazione in Italia è in netto ritardo rispetto a quanto programmato.

La gran parte della responsabilità viene attribuita alle minori quantità di vaccino pervenute.

Nel prossimo futuro dovrebbero arrivare quantità in abbondanza: quelle previste e quelle di recupero.

A quel punto non succederà mica che, invece di incrementare e recuperare sul numero di vaccinati, accumuleremo ulteriori ritardi per incapacità organizzativa dei responsabili nazionali e regionali della sanità pubblica italiana?

Insomma non vorremmo succedesse come se, ad una partita di calcio il gioco rimanesse fermo per mancanza di pallone ( il vaccino) e poi quando questo viene portato in campo i giocatori non avessero più voglia di giocare o lo facessero con scarsa forza agonistica.

Speriamo di no. Certo è che, volgendo lo sguardo al passato pandemico e alle precedenti inefficienze, timore e speranza si mescolano come nuvole e sole in una giornata di marzo. E pertanto, affinché la vaccinazione proceda veloce, occorrerebbero molte preghiere dei credenti e tante dita incrociate degli agnostici.

In ogni caso, con o senza ritardi, grazie a te, l’auspicio di sconfiggere la pandemia, quello più popolare vedere la luce in fondo al tunnel e quello più poetico, cultural snobistico di Dante “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, si sta avverando.

E pertanto, è quanto mai dovuta la seguente dichiarazione d’amore: “Caro Vaccino, ti voglio bene senza SE e senza MA”

Luigi De Gregorio