TERMOLI. Una città nella pandemia non perde la sua bellezza, ma si adegua. Nasce da questo assioma, tra sofferenza e speranza, il progetto di Francesco Greco Brakus.

«Si chiama “Respiro di libertà” ed è il primo cortometraggio che nasce principalmente come messaggio sociale e di solidarietà nella nostra città Termoli, che è stata la vittima principale della pandemia Covid-19 in questi ultimi due mesi», ci illustra l’autore e ideatore del “corto”, che poi si addentra nelle pieghe del ‘girato’.

«Il progetto è diviso in tre parti: la prima sorge come un’anteprima della nostra città, messa in risalto dalle stupende foto di Antonio di Pardo (meglio conosciuto come Antonio ADIP) e di Chiara Di Meo.

La seconda parte del progetto invece ho presto spunto da una notizia che mi ha colpito profondamente ovvero la presenza in ospedale di una ragazzina di soli 12 anni, è stata proprio questa notizia, così brutale, così inaspettata, che mi ha mosso dentro e ha fatto nascere il progetto, immaginare una storia simile e raccontare i pensieri di una bambina rivolti al padre che lei vede come un principe azzurro perché presuppone che lui possa salvare, ignara però che il mostro che ha davanti è inarrestabile».

Un moto ideale esemplare, pieno di valori, che fortunatamente ha visto però l’epilogo sanitario felice in modo repentino, riferendoci alla 12enne.

Ma il seme gettato ha germogliato e nell’ultima parte si concentra un messaggio nostalgico che non manca di speranza.

Francesco Greco Brakus ringrazia oltre ad Antonio Di Pardo e Chiara Di Meo, anche Davide Frecina per il montaggio del video, Ivan Greco Brakus per la registrazione della voce e Ornella Inglese, Luca Campopiano e Luigi Pipino come co-protagonisti e manager del progetto.