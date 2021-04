Terzo alunno positivo in tre scuole diverse, chiusa la 1° A della primaria di via Po

TERMOLI. Comincia a complicarsi la situazione Covid di nuovo nelle scuole. Terzo provvedimento in un terzo plesso a Termoli a poco più di dieci giorni dalla riapertura dell'attività didattica in presenza. Dopo una seconda media alla Schweitzer e una quinta elementare a Difesa Grande, sempre nel medesimo istituto comprensivo, ma nel plesso di via Po, la dirigente scolastica Luana Occhionero ha dovuto mettere in Dad la 1^ A della scuola primaria, a causa di una positività di uno degli scolari.

Provvedimento assunto dopo un confronto col sindaco di Termoli, Francesco Roberti, e la comunicazione dell'Asrem. Il provvedimento ha valore a partire dal giorno 19 aprile, domani, e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, con la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.