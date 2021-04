Si è spento il padre missionario dehoniano Fausto Leonida Colecchia

PETACCIATO. Si è spento dopo alcuni mesi di sofferenza da poche ore, alla Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, a Roma, padre Fausto Leonida Colecchia, missionario di origini bassomolisane. Era un sacerdote dehoniano della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù. I funerali avranno luogo martedì 20 aprile alle 10.30 presso la chiesa di San Rocco, a Petacciato.

«Caro Fausto, oggi avremmo festeggiato i Cinquant’anni dalla tua Prima Messa, ma il Signore ha scelto di accoglierti tra le sue braccia.

Porteremo sempre nei nostri cuori, il tuo allegro sorriso, la tua fede autentica, il tuo ottimismo incondizionato e il tuo esempio di una vita donata con gioia agli altri.

Ti vorremo sempre bene!

La tua famiglia». Questo il messaggio dei familiari da Petacciato.

Padre Fausto è stato ricordato così dai dehoniani:

«È salito alla Casa del Padre il sacerdote dehoniano Fausto Colecchia, aveva 77 anni. Nato il 15 ottobre del 1943 a Montenero di Bisaccia in Molise, padre Colecchia trascorre la sua infanzia in una casa di campagna a Petacciato, in provincia di Campobasso. A undici anni entra nella Scuola Apostolica "Casa Santa Maria" a Pagliare, nelle Marche, dove frequenta scuola media e ginnasio. Dopo l'anno di noviziato a Foligno, emette la prima professione religiosa il 29 settembre del 1961 e dieci anni dopo, il 17 aprile del 1971, viene ordinato sacerdote. Sino al 1970 vive a Foligno, dove frequenta liceo e seminario regionale di Assisi. Poi si sposta a Frascati, a pochi chilometri da Roma, per frequentare la scuola al Lateranense, dove prenderà la licenza in teologia e il diploma in pastorale. Si licenzierà anche in Sacra Scrittura dopo aver frequentato l’istituto biblico.

I suoi confratelli gli riconoscono un grande impegno per le comunità in cui ha operato con il suo carattere deciso e pieno di iniziative. “Ha lavorato – scrivono i dehoniani in una nota - per caratterizzare l'attività della casa secondo scelte che valorizzassero la presenza sacerdotale e religiosa. È stato impegnato nell'accoglienza di gruppi religiosi e nell'apostolato alla borgata di Colle Pizzuto. Ha collaborato con entusiasmo e competenza – ricordano - avendo anche preso l'abilitazione come gestore di commercio all'ingrosso e al dettaglio”.

Dal 1975 inizia la sua attività come responsabile delle Edizioni Dehoniane e della Libreria a Napoli. Cura la rivista "Presenza Cristiana" e la segreteria provinciale ad Andria. Sua l’iniziativa "Dehoniani oranti": invitava i benefattori a vivere lo spirito dehoniano con la preghiera quotidiana e due momenti comunitari al mese, primo e terzo venerdì. Superiore, parroco, consigliere provinciale per nove anni, presidente della Commissione di Spiritualità e della Famiglia Dehoniana, anche durante la sua degenza nella clinica della Mercede a Roma ha mantenuto i contatti con il gruppo degli "Oblati".

Padre Fausto Colecchia ha vissuto lo spirito dehoniano e ha sempre amato l'apostolato non rifiutando mai impegni di vario tipo, nonostante i problemi di salute. Ha manifestato competenza e vivacità nella ristrutturazione del santuario "Gesù Bambino" a Sant’Antonio Abate in Campania e della chiesa parrocchiale di Mandaradoni in Calabria, dove è stato parroco negli ultimi anni».