TERMOLI. L’emergenza ambientale non abdica alla pandemia, anzi, se consideriamo la produzione e il consumo dei Dpi, come mascherine e guanti, in numeri esorbitanti rispetto al passato, rischia di essere anche un dramma ecologico correlato. Per questo, particolare attenzione è stata riservata alla manifestazione Plastic Free, che in Molise ha vissuto tre momenti distinti.

Oltre a Montenero di Bisaccia e Isernia, c’è stata Termoli, dove è stato organizzato un grande evento di raccolta con cui contribuire all'obiettivo di rimuovere 100 mila chili di plastica e rifiuti dall'ambiente.

Il raduno era alle 10 alla scalinata del folklore e sono stati 250 i volontari che hanno aderito. Attività realizzate in totale sicurezza, nel rispetto delle normative in materia di Covid 19 e con il Patrocinio del Comune di riferimento.

L’associazione ha anche lanciato una raccolta fondi che servirà per sostenere l’intera iniziativa: dall’organizzazione ci fanno sapere che sono stati raccolti quasi 15 quintali di plastica e rifiuti (circa 300 buste). I volontari hanno bonificato: zona parco, lungomare Nord, zona a Pié di castello, porto e Rio Vivo.

Numerose le associazioni aderenti, come è facile rinvenire nelle immagini, con la presenza di assessori, vedi Rita Colaci e Silvana Ciciola, o del consigliere Nicola Malorni.