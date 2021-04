LARINO. Perdura il dibattito sui fondi-Enel per gli impianti sportivi.

I commenti che, nei giorni scorsi, hanno fatto seguito all’annuncio dei contributi (355mila euro) conferiti dall’Enel a Palazzo ducale a ristoro della costruzione della Centrale-turbogas ubicata – in altri tempi - ai confini con Larino, sono stati variamente commentati. Ce ne faremo una ragione, cercando di comprendere il perché, attraverso taluni contributi pervenutici per il tràmite dei ‘social’.

“La battaglia è stata solo una ‘fictio’; e sembrerebbe essere stata lanciata sicuramente per nascondere gli errori e per esaltare i meriti. Nella pratica sono state create le condizioni politiche per sostenere che gli impianti sportivi (quando, e se conclusi), seppure abbiano avuto origine in altri tempi (come avviene per quasi tutte le realizzazioni di opere pubbliche), sono venuti a buon fine soltanto grazie all'impegno dell’attuale Esecutivo; e, per detto organo, soprattutto dal Sindaco.

Questa storia pone sotto l’obiettivo il livello raggiunto da certa politica; e, cosa ancor più preoccupante, l'assenza di capacità o volontà di analisi, di riflessione o di critica che per varie ragioni regna nella nostra comunità!”. Questa uno dei tanti scritti raccolti su ‘Face book’. Ma le valutazioni sono state pure, e soprattutto, di altro genere. Una parte dell'opposizione a Palazzo (il ‘Germoglio’, per esempio, seppure in ritardo) si è interessata all'argomento. Altri, invece, sono comparsi sui ‘social’ per esternare:”Il tentativo di fare del consistentissimo contributo-Enel uno strumento di propaganda è stato smascherato. Per di più sono emerse chiare le responsabilità dell'assessore al ramo e del responsabile del Servizio che hanno avviato una procedura di gara senza copertura finanziaria, discaricando le proprie colpe (appunto la non-copertura contabile) sul Sindaco precedente Vincenzo Notarangelo che può solo comparire in gioco come il famoso ‘morto’ nel tressette.

Nella sostanza, l’Esecutivo sembrerebbe essere rimasto vittima del bisogno di esaltare la propria vanità!”. E qui emerge un altro aspetto di questa curiosa vicenda, messa nera su bianco da un altro intervento comparso sui ‘social’:”Qualora l'Esecutivo dovesse decidere di accettare la proposta dell'Enel (e sicuramente dovrà farlo, anche per non cadere in contraddizione con se stesso per quanto fino ad oggi sostenuto!) di erogare il contributo in più annualità, la procedura di gara verrebbe inficiata poiché l'intervento non avrebbe avuto (alla data di pubblicazione del bando) la necessaria copertura finanziaria. Ma voglio ritenere che la responsabile del settore Ragioneria abbia già sottoposta la questione al Sindaco ed ai componenti della Giunta, mettendoli in guardia”. Ma ‘quién sabe’ se è così. Nella sostanza, il tempo per realizzare i lavori è inferiore ai periodi temporali fissati dall'Enel per erogare al Comune il contributo in quattro lacerti, tagliati sulla data del 30 gennaio (dal 2022 al 2024). E quindi come se ne esce allo scopo di non rimanere chiusi nella giara come il don Lolò Zirafa di Pirandello?

Il Sindaco dovrà assicurare oggi, con i fondi propri di bilancio, la disponibilità dell' intera somma equivalente a quella che corrisponderà l'Enel nei prossimi tre anni. A questo punto, è vero che la copertura finanziaria sarà assicurata, ma lo sarà in ritardo rispetto alla data di pubblicazione del bando, che, quindi, risulterebbe essere stato indetto senza copertura finanziaria con evidenti responsabilità tecnico-contabili. Eppure, curiosamente, nessuno si pone questo problema, mentre chi esercita funzioni dirigenziali avrebbe dovuto esternare per mettere in guardia gli assessori. Per quanto se ne sa, a Palazzo ducale sono in corso grandi manovre per il bilancio da votare in Giunta per poi essere portato all’approvazione delle assise civiche. Avranno provveduto i componenti dell’Esecutivo al riguardo o dovranno poi – di necessità - ricorrere ad una variazione di bilancio? Quién sabe!

Claudio de Luca