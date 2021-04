Si torna in classe, finalmente: a Santa Croce su 449 test rapidi nel weekend nessun positivo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si torna in classe, finalmente, anche a Santa Croce di Magliano, dopo quasi 3 mesi di Dad. Propedeutico alla campanella fisica, si è concluso ieri lo screening dedicato alle scuole, per un ritorno in sicurezza alla didattica in presenza. «In questi 2 giorni abbiamo processato in totale 449 tamponi antigenici e tutti sono risultati negativi. Grazie a tutti gli alunni, gli studenti, il corpo docente e i collaboratori per l’attiva partecipazione – rende noto il sindaco Alberto Florio - e infine un doveroso ringraziamento all’equipe di medici volontari, alla Gepa Guardie ambientali, agli amministratori, che hanno reso possibile questo monitoraggio, così importante per la sicurezza e la tranquillità della nostra comunità.

Totali tamponi 17 e 18 aprile: 449, con 49 bimbi dell’infanzia, 129 delle elementari, 101 delle medie e altrettanti nelle superiori. 58 i test sul personale scolastico e 11 gli esterni.