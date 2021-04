Quel campione del piano di sopra: Amaurys Pérez

BOLOGNA. Dimoro a Bologna per una gran parte dell’anno. Nel quartiere S. Donato-S. Vitale, io e mia moglie, facciamo i nonni. Scopriamo, solo per caso, di avere un campione mondiale sopra la testa: il pallanuotista Amaurys Pérez che, tra l’altro, è stato un beniamino delle tv nazionali in programmi di conforto. Ce ne siamo accorti grazie a “Striscia la notizia” che, in un recente pomeriggio, ha intervistato questo personaggio, proprio sotto casa, per una delle sue rubriche. Il campione (45 anni) è cubano. Inizia a giocare a pallanuoto durante il doposcuola, in compagnia del fratello.

Dopo essersi laureato in Scienze Motorie, intraprende la carriera di pallanuotista: dapprima in Spagna, poi in Italia dove gioca a Cosenza, Salerno, Nervi e Posillipo. Sposa una ragazza calabrese, ed il matrimonio gli consente di ottenere la cittadinanza italiana. Entra in Nazionale, gioca ai ‘Mondiali’ del 2011 e, nel 2012, guadagna l'argento olimpico a Londra ed il bronzo nella ‘World League’. . Nel corso della sua lunga carriera Pérez ha vinto anche una medaglia d’oro ai Mondali di Shangai (2011) ed una di bronzo alle Olimpiadi di Tokio (2012).

Di seguito gioca nella ‘Carpisa Yamamay Acquachiara’ di Napoli e l'anno successivo viene scelto come concorrente per "Ballando con le stelle". In precedenza, era apparso in televisione anche in "Avanti un altro" (Canale 5) di Paolo Bonolis. Nel 2018 partecipa alla 13^ edizione dell'“Isola dei famosi” dove dovrà vedersela con Filippo Nardi e Nino Formicola. Guidava il programma Alessia Marcuzzi. Oggi è diventato il nuovo allenatore della ‘De Akker Bologna’, accettando la proposta dopo un consulto con la moglie Angela Rende, con cui - in passato - ha condiviso un’avventura televisiva a “Pechino Express”. Angela ha sempre appoggiato il marito e così ha fatto anche questa volta; e così Amaurys fa il pendolare - a partire dal settembre scorso – tra il capoluogo felsineo e Rende, in Calabria, dove vive la famiglia: moglie e tre figli: Gabriel (10 anni), Christian (9) e Daisy (3). Per la coppia non è stato facile avere figli (6 aborti in 4 anni); e, secondo i medici, non sarebbero mai riusciti ad avere degli eredi. Purtroppo l’impegno con la pallanuoto, non potrà permettere ad Amaurys di concentrarsi su altro. E così lo sportivo se ne sta lontano dal piccolo schermo mentre è ancora tutto da decidere il futuro della birra artigianale (la ‘Zion’) che egli produce da circa tre anni. “È una cosa a cui tengo molto; ma la priorità, ora, è la squadra di pallanuoto di Bologna. Solo marginalmente potrò decidere come portare avanti il progetto della birra”. All’epoca della chiamata di Milly Carlucci, come concorrente, Pérez era nel pieno della sua carriera da pallanuotista. Con la nazionale italiana aveva messo in bacheca un oro ai Mondiali di Shanghai del 2011 ed un argento alle Olimpiadi di Londra del 2012. Giocava per l’’Acquachiara’ di Napoli, che all’epoca lottava nelle posizioni di testa del campionato di A1; e per la prima volta partecipava alla “Len Champions League”.

«Ogni giorno dovevo fare la spola tra la Capitale e Napoli o la città sede della partita. Tra auto, treno e aereo percorrevo migliaia di chilometri alla settimana». Pure gli impegni televisivi sono stati stressanti: “Quella in Honduras, per ‘L’isola dei famosi’ è stata un’esperienza dura. Per fortuna ho una psicologa davvero speciale, disponibile ogni giorno, seppure sia lontana: mia moglie Angela. È lei, la donna che mi ha regalato tre stupendi figli, a fare la differenza nella mia vita. Fondamentale anche nell’aiutarmi a combattere la tensione e l’ansia”. Oggi Amaurys vive sulla mia testa, al piano di sopra. Alto quanto un gigante, cortesissimo, disponibile, usa allenarsi in casa con la corda ogni qualvolta può; ed è soltanto allora che si comporta – suo malgrado – quanto un fastidioso condòmino. Ma che vuoi farci: lui deve e tu, giustamente, gli consenti di tenere in orma i muscoli; tanto è un piacere incontrarlo per le scale.

Claudio de Luca