Vigili urbani stagionali prorogati fino al 30 giugno

TERMOLI. Emergenza Covid e stagione primaverile che prelude alle prime riaperture rendono necessario da parte del Comune di Termoli non smobilitare l’attuale assetto rinforzato della Polizia locale. Per queste ragioni, la giunta Roberti ha deciso di prorogare così per altri quasi 3 mesi, fino al 30 giugno, i Vigili con contratto a termine, poiché erano in scadenza al 9 aprile.

La nuova proroga, dunque, è partita dal 10 aprile scorso.

Decisione assunta poiché persistono le condizioni emergenziali legate all’emergenza Covid-19; la Polizia locale è impegnata in prima linea nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da Covid-19; l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, la necessità di contenere la diffusione del contagio e il lockdown, in questi mesi, hanno cambiato profondamente l’attività quotidiana della Polizia Locale, dal fermo quasi totale del traffico urbano, delle iniziative aggregative, sportive e culturali, delle manifestazioni e di molte attività commerciali; agli agenti spetta un ruolo di primo piano nel far rispettare le disposizioni anti-Covid, oltre che nel rispondere alle migliaia di richiese di informazioni dei cittadini, quando non di aiuto vero e proprio; sul versante del contrasto all’inosservanza alle disposizioni anti-Covid.

la Polizia Locale è impegnata nei controlli effettuati tramite posti di controllo stradale e servizi a piedi, anche sulla base di segnalazioni che continuano numerose anche in questi giorni, soprattutto per segnalare assembramenti a cui si aggiungono le attività di controllo alle attività produttive e commerciali; tali attività necessitano di un gruppo di lavoro costituito da competenze trasversali, che possa far fronte, in modo coerente ed aggiornato, alle richieste di informazioni e spiegazioni, raccogliendo anche eventuali esigenze di aiuto da trattare in modo più articolato; controlli da parte della Polizia Locale sono rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica ma anche a garantire aiuto e sostegno alle persone che in questo momento sono più fragili.

Oltre alle attività legate all'emergenza epidemiologica, il comando di Polizia Locale deve assicurare tutti gli adempimenti ordinari legati alle attività proprie del settore e che diventa oltremodo difficoltoso data la persistente carenza di personale, tutte motivazioni che hanno portato alla proroga.