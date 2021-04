«Accendiamo una candela in memoria di tutte le vittime della pandemia»

TERMOLI. Il comitato Molisanità L113, con la presidente Cinzia Ferrante, lancia una iniziativa parallela e correlata alla protesta che prenderà corpo nel tardo pomeriggio di oggi nel capoluogo, di fronte alla Procura del capoluogo.

«Oggi, 20 aprile 2021, alle 17:30 a Campobasso, il comitato Verità e dignità per le vittime Covid, si riunirà per una manifestazione - veglia con lo scopo di commemorare le oltre 460 vittime del covid e tenere alti i riflettori su questo argomento.

Moralmente, ogni molisano dovrebbe partecipare fisicamente a questa iniziativa ma ci rendiamo conto che, per svariati motivi, ciò non sia possibile per molti.

Proprio per questo motivo, noi del comitato MoliSaniTà L113, ci sentiamo di lanciare un'iniziativa parallela per dare la possibilità di ESSERCI, anche se non fisicamente e fare sentire il nostro supporto a tutte le famiglie che sono state segnate da questi gravi lutti.

Vi chiediamo di accendere una candela, fotografarla e postarla sui vostri canali social con gli hashtag:

#VERITÀEDIGNITÀ

#molisanità

Chiedo la massima condivisione di questo post in modo da raggiungere quante più persone possibili.

Grazie».