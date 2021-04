TERMOLI. Il Rotary club di Termoli prosegue la propria mission istituzionale e ieri mattina, lunedì 19 aprile, ha messo a segno a distanza di due mesi e mezzo dall’ultima volta un nuovo service all’istituto comprensivo Maria Brigida di Termoli.

Su indicazione dell’amministrazione comunale adriatica, che sta cercando di coprire con la cardio-protezione l’intera rete scolastica cittadina, una delegazione di soci guidata dal presidente Jerry Carotenuto, con Vincenzo Michele Sellitto, Gianpaolo Ragni, Emanuele Bracone e nella duplice veste di socio e consigliere comunale Nico Balice, ha donato alla Brigida un defibrillatore Dae semi-automatico.

Obiettivo di questa iniziativa permettere all’istituzione didattica di via Luigi Sturzo di dotarsi di uno strumento salvavita in caso di arresti cardiaci, sempre nella speranza di non doverlo mai usare.

La cerimonia di consegna è avvenuta alle 10.30 nell’auditorium del plesso della secondaria di primo grado e sede amministrativa del comprensivo, con alunni e docenti perfettamente distanziati in rigoroso rispetto delle normative anti-Covid.

A riceverlo sono stati il dirigente Francesco Paolo Marra e la presidente del consiglio d’istituto, Annamaria Perla, alla presenza dell’assessore comunale all’Istruzione, Silvana Ciciòla.

Un connubio quello tra Brigida e Rotary che lo scorso 4 febbraio si era già perfezionato con la donazione di due computer da utilizzare per la Dad, da cui finalmente si è usciti visto il passaggio dalla zona rossa a quella arancione e la revoca delle ordinanze sindacali di divieto dell’attività didattica in presenza, riattivata dal mercoledì dopo Pasqua.

Nel corso della manifestazione preside, assessore e i vari soci, nonché la rappresentante genitoriale, hanno evidenziato l’importanza della disponibilità di un defibrillatore in un ambiente come quello scolastico e ci sono state anche domande mai banali da parte dei ragazzi che hanno mostrato interesse e curiosità sulle modalità di funzionamento dell’apparecchio sanitario.

Il defibrillatore Dae è stato fornito dalla Faag Srls di Andrea Arcano, presente ieri alla cerimonia di consegna.