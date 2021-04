TERMOLI. Buona la prima, come ci ha confermato anche il medico Asrem dell’ufficio d’Igiene Pierpaolo Oriente, ieri al PalAirino, dove sono state somministrate le prime 150 dosi di AstraZeneca, riservate per ora ai 70enni. Un percorso di ingresso con termoscanner, sala d’attesa, medici che chiamano attraverso i volontari il turno della persona designata per l’anamnesi e se tutto fila liscio, per l’inoculazione.

Quindi, sosta obbligatoria e l’uscita da una porta secondaria. Dopo la prima vaccinazione effettuata alle 9.40 circa al PalAirino di Termoli, in piazza Giovanni Paolo II, siamo andati a fare un salto nella struttura, che è stata finalmente aperta dopo oltre un mese di attesa dall'allestimento a cura del Comune di Termoli.

Per ora sono operative due postazioni di somministrazione che interessa al momento la fascia di popolazione con età compresa tra i 70 e 79 anni con inoculazione del famoso antidoto AstraZeneca.

Organizzazione logistica da parte del Comune di Termoli e l’accoglienza dell’utenza gestita dal personale delle associazioni di volontariato di Protezione civile con una discreta presenza di operatori del Sae 112, assieme a Misericordia, Arca e Vigili del fuoco volontari. Punto vaccinale al PalAirino, ormai allestito a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, con uno sprint strutturale diretto dal dirigente ai Lavori pubblici, Gianfranco Bove, come responsabile della Protezione civile.