CAMPOBASSO. Report molto più dettagliato, quello dell'Asrem sulla campagna vaccinale. In sole 24 ore il Molise ha somministrato 2.206 dosi, il 10% in più del target fissato dal commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 96.610 del 19 aprile alle 98.816 di martedì 20 aprile.

Delle 2.206 dosi inoculate ieri, 1.054 sono state Pfizer-BioNTech (73.599 complessive), 707 AstraZeneca (18.155) e 445 di Moderna (7.062).

Nella suddivisione per categorie abbiamo 23 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 7.478), 20 su personale sanitario (14.069), 1.110 sugli Over 80 (41.149), 1 su ospiti delle Rsa (4.592), 13 sulle forze armate (2.310), 989 su soffetti fragili e vulnerabili (23.141), 33 sui caregiver (1.168) e 17 per altre categorie (4.915).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 736 vaccinazioni e un complesso di 5.871 dosi.