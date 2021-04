I "danni collaterali del Covid", quando i pazienti non si curano più

TERMOLI. L'altro volto della pandemia, quello di chi non si rivolge più alla sanità per altre patologi e quello di chi non riesce più a garantire la stessa attenzione agli "altri" pazienti, a causa dell'emergenza Covid.

E' la riflessione odierna della Casa dei Diritti delle persone di Termoli, che raccoglie testimonianze continue da parte di chi soffre.

«Una volta che la pandemia sarà finita faremo i conti con la peggiore delle ondate: quella delle centinaia di migliaia di persone che nel corso di questa lunga emergenza si saranno ammalate di altre patologie che nulla hanno a che vedere con il Covid e che non si saranno potute curare.

Già adesso il problema è sotto gli occhi di tutti: ospedali interi impegnati a garantire posti letto per i pazienti affetti da Coronavirus con la conseguenza di aver ridotto al lumicino un po' in tutta Italia le prestazioni e i ricoveri per le altre patologie, malattie gravi e potenzialmente letali e invalidanti come e più del Covid. Con la conseguenza di essersi visti diagnosticare tumori che sono diventati inoperabili e malattie che si sono cronicizzate senza che ci sia più nulla da fare.

Un dramma nel dramma della pandemia che è stato messo nero su bianco dall'Agenas, l'Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni, secondo la quale nei primi 6 mesi del 2020, i ricoveri sono stati 3,1 milioni, contro i 4,3 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il che significa che sono andati perduti 1 milione e 200mila pazienti, il 28% del totale. Da gennaio a settembre 2020 si sono perse 52milioni di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche, circa il 30%.

E' il momento di rimettere mano alla riorganizzazione del sistema sanitario nazionale affinché si possano garantire uguali livelli essenziali di assistenza certamente ai pazienti Covid, che continuano ad essere ancora tantissimi, ma anche ai pazienti affetti da altre patologie che non possono continuare ad ammalarsi e a morire nel silenzio generale».

Le parole muoiono se non vengono ascoltate.