TERMOLI. La Superlega nata ufficialmente nella notte tra domenica 18 aprile e lunedì scorso grazie all’adesione di club storici come Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal è durato meno di 72 ore.

Superlega nata con l'intento di contrastare il crescente potere degli organi che governano il calcio internazionale Uefa e Fifa, dopo il terremoto provocato da questo progetto che stava nascendo sottotraccia, ma covato da tempo, e le polemiche tra gli addetti ai lavori soprattutto tra coloro che sono stati esclusi dallo stesso progetto, nel cuore della notte appena trascorsa, si è avuto un epilogo sotto certi versi clamoroso e inatteso.

Le sei sorelle inglesi, pressati dal Governo, e dalle proteste dei tifosi, impauriti anche dalle minacce degli organi internazionali calcistici, hanno fatto una repentina marcia indietro qualcuno come l'Arsenal chiedendo anche scusa, non a caso quattro di loro devono disputare le semifinali delle coppe internazionali.

Dopo le sei inglesi, anche Milan e Inter, pare abbiano deciso di abbandonare la bella compagnia, il Barcellona chiederà il parere ai suoi soci, anche l'Atletico Madrid vorrebbe defilarsi.

Rimarrebbero solo i veri promotori dell'iniziativa la Juventus e il Real Madrid ma con il resto che se ne è uscito, non vediamo come possano continuare da soli, quindi possiamo dire che il progetto è fallito miseramente morto prima di nascere.

Lo ha certificato poco fa anche Andrea Agnelli.

Noi ieri prima che accadesse questo nuovo terremoto all'incontrario abbiamo chiesto un parere ad alcuni tifosi di Termoli e già qualcuno era convinto che questa cosa obbrobriosa non avrebbe avuto vita lunga.

Abbiamo raccolto i contributi video di Giuseppe Sciarretta, Roberto D’Agostino e Francesco De Filippis.

Ma non solo, anche dei commenti ulteriori, come Rocco: «Sarò un amante del calcio romantico di una volta, pur capendo le motivazioni che hanno spinto le 12 squadre a fare questo, ma la colpa dei loro indebitamente in parte si è dell'Uefa e Fifa, ma in altra parte è anche loro, in questo momento non ci sono i motivi per questa rivoluzione, speriamo che tornino sui loro passi, altrimenti il calcio che è già morto, verrà sepolto definitivamente». Per Giovanni: «Io sono juventino, ma non ho proprio capito la mossa della mia squadra, qui i casi sono due, o sono diventati tutti pazzi, o hanno delle carte in mano che gli danno ragione, io propendo per la prima ipotesi».

Le persone che abbiamo ascoltato erano tutti più o meno contrari pur distribuendo le colpe di questo punto di non ritorno del calcio mondiale tra le società e gli organi governativi del calcio.