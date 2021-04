Carabinieri del Nas ispezionano il centro vaccinale al PalAirino: struttura funzionale

TERMOLI. PalAirino fiore all’occhiello della città di Termoli. Da due giorni si somministrano dosi di AstraZeneca, vaccino riservato in questa prima fase alla fascia di popolazione 70-79 anni. A certificarlo è stato il Nas, che a sorpresa, ieri mattina si è presentato in piazza Giovanni Paolo II per vagliare dal vivo come fosse logisticamente attrezzato il palazzetto dello sport riconvertito a centro vaccinale.

Abbiamo interpellato il comandante del Nas Molise, Mario Di Vito, che così ci ha risposto: «La struttura è bene organizzata, sono contento di come si sono organizzati. Veramente un ottimo lavoro. Grazie al dottor Oriente, soprattutto, che è onnipresente, sui tamponi e sui vaccini, ovunque c’è necessità in questa fase pandemica. La struttura è molto funzionale».