Medici anestesisti, briefing tra primari e Asrem: la disputa sui numeri

TERMOLI. Medici anestesisti dell'ospedale San Timoteo di Termoli non arretrano di un millimetro rispetto alla battaglia ingaggiata per non veder sguarnito il reparto in riva all’Adriatico.

La lettera inviata ieri con protocollo formale e diffusa dai media, ha segnato una chiara posizione in questo periodo di emergenza sanitaria e subito ci sarebbe stato un conclave coi primari dei reparti di Terapia intensiva dei presidi ospedalieri molisani, alla quale ha partecipato anche la dirigenza Asrem.

Battaglia di numeri, poiché anche nel capoluogo lamenterebbero scarsità di risorse umane, ma le cifre addotte non rappresenterebbero la reale situazione del Cardarelli.

A rivendicarlo sarebbe stato Flocco, con 8 unità effettive. Questo, dal suo punto di vista, giustificherebbe l'ordine di servizio a carico dei due anestesisti di Termoli in favore di Campobasso, ridimensionato in un secondo momento a un solo anestesista (che farà solo 11 notti nel mese in ordine di servizio, con una media di 33 ore settimanali, e quindi quasi a "mezzo servizio", dal momento che il contratto aziendale prevede un minimo di 38 ore settimanali, oltre a reperibilità e attività aggiuntiva "straordinaria").

Gli otto anestesisti proposti secondo altri bene informati in realtà sarebbero coloro destinati a coprire i turni di notte, mentre nel complesso, specializzandi compresi, ce ne sarebbero 15.

A Termoli gli anestesisti di prassi coprono 38 ore settimanali con l’aggravio di 12-18 ore di attività straordinaria e reperibilità. Coperta corta che vista anche una dimissione già resa nota da tempo, renderebbe impossibile la prosecuzione dell’attività così come è organizzata ora.