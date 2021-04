CAMPOBASSO. Lei è una studentessa gagliarda, ci mette la faccia. L'ha fatto più volte, in tema di sicurezza Covid sui trasporti scolastici e anche in occasione di vicende legate alla condizione della donna.

Martina Giacomodonato rinnova il suo impegno civile e propone questa riflessione: «A più di un anno dall’inizio della pandemia, cos’è cambiato?»

«Niente! La soluzione è, ancora, chiudere tutto e far morire la gente di fame, invece di tutelare coloro che in questo momento hanno un imminente bisogno di sostegno economico.

Mentre ci sono intere categorie di lavoratori che rischiano di rimanere in mezzo alla strada, a meno che, mio malgrado, non ci siano già finiti, il governo continua a premere sulla questione scuola. Ci rendiamo conto che la scuola è forse uno dei pochi servizi che è stato sostituito dignitosamente?

Da alunna posso dire che la Dad ha i suoi svantaggi, ma da qui a mettere a rischio la salute di un intero paese per qualche ora di lezione in presenza in più..

Già andando al 50% la situazione non è delle migliori, ma tutto sommato potrebbe risultare accettabile.

Però non basta, in questi giorni si deciderà per l’ultimo mese di scuola e si è propensi all’aumento delle lezioni in presenza. Bene, vorrà dire che tra due settimane (esattamente come è già successo a settembre e a febbraio) torneremo in una situazione di stallo, con il numero dei positivi che salirà alle stelle, con una quantità elevatissima di vittime e l’economia ancora più in ginocchio di quanto lo sia già.

Prima di giocare con la vita delle persone pensateci due volte, perché il personale scolastico è stato vaccinato, ma noi alunni no!

Inoltre ne vale la pena mettere a rischio l’andamento di un’intera estate, per farci frequentare la scuola in presenza qualche giorno in più?

Vi invito a riflettere, io non posso sapere con precisione cosa ci sia dietro questa vostra fissazione di farci tornare a scuola, non voglio accusare nessuno anche perché non ho uno straccio di prova, però gli interrogativi mi tormentano!»