Campomarino, «Maggioranza sempre più in confusione vota contro la mozione per dire no all'eolico»

CAMPOMARINO. Questione eolico, il dibattito è approdato nel Consiglio comunale a Campomarino. A rendere noto l'esito della discussione è stato uno dei promotori, il consigliere Giuseppe Di Carlo, che l'ha richiesto assieme al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

Ordine del giorno: mozione per dire No alla autorizzazione e realizzazione di un Parco Eolico nel Comune di Campomarino: 5 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW ciascuno con altezza al mozzo di 110 m e diametro del rotore di 170 m per un’altezza complessiva di 197,5 m.

“Una maggioranza sempre più in confusione vota contro e respinge la mozione.

Una mozione che non aveva alcun colore politico ma il solo scopo di rappresentare la unanime contrarietà all’opera da parte del Consiglio Comunale impegnando il Sindaco, la Giunta Comunale e l’intera l’amministrazione ad esprimere la propria ferma contrarietà all’autorizzazione e realizzazione del Parco Eolico e a porre in essere, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e in ogni sede, ogni atto amministrativo utile ad esprimere il proprio diniego sul progetto de quo.

Mai avrei pensato che di fronte ad un tema così delicato la maggioranza anteponesse gli interessi politici e le strategie alla tutela della nostra realtà.

Di fronte alla necessità di tutelare il nostro territorio, il suo patrimonio ambientale e rurale, la tradizione culturale e sociale che esso custodisce e rappresenta, la politica e gli interessi di parte devono necessariamente passare in secondo piano.

Che tristezza, che pochezza”.