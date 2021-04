Cup della discordia, file e disagi sia in via del Molinello che al San Timoteo

TERMOLI. Mal comune mezzo gaudio è un vecchio adagio, ma non si attaglia affatto a quanto sta avvenendo per le file e i disagi ai Cup di via del Molinello, nella sede dell’Asrem, e quello dell’ospedale San Timoteo.

«Vorrei far presente che è più di una volta che vado al Cup via del Molinello a Termoli e non funzionano pc, ci sta solo un impiegato, e cosa più importante che appunto tolgono la possibilità di prendere il numero molto prima delle 16, considerando che chiudono alle 17. La sanità a Termoli è alla frutta. A parte l’assembramento in sala d’attesa. I cittadini sono stanchi di questo stallo».

A testimoniare quanto avviene in viale San Francesco è il dottor Giancarlo Totaro: «A Termoli file per l'accesso in ospedale e al Cup. Perché a Termoli c'è la tenda del pre triage per l'accesso in ospedale e invece a Campobasso c'è un semplice termoscanner automatico senza alcuna fila per accedere in ospedale?

Provare per credere anche se sembra incredibile. A Campobasso, ospedale "Covid", c'è l' accesso senza pre-triage e senza fila mentre a Termoli, ospedale di non definibile status, per accedere in ospedale continua ad esserci il pre-triage .

Se a Campobasso, ospedale covid, ospedale basta un semplice strumento ancor di più basterebbe all'ospedale di Termoli.

Se è sufficiente il termoscanner ad impedire le file all'ospedale di Campobasso si metta anche a Termoli lo stesso strumento e con questo si metta fine anche alle odiose file ed attese.

Ancora una odiosa discriminazione dell'ospedale di Termoli».