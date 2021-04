Verso il 26 aprile: tra indicatori, Rt, contagi e infernale algoritmo: di che colore saremo?

CAMPOBASSO. Toto-colore in Molise. Lunedì 26 aprile secondo lo schema imposto dal Governo Draghi si tornerà gradualmente a riaprire le attività, quelle che verranno ricomprese in zone gialle rafforzate, certo non chi verserà ancora sotto le insegne rosse e arancioni.

I contagi negli ultimi giorni sono di nuovo in ascesa e si sono sviluppati piccoli cluster anche nelle scuole della regione.

Cosa si prevede per la nostra regione?

Beh, indiscrezioni non volgerebbero al bello, ma il famigerato algoritmo, quello che frulla 21 indicatori e dà il responso da bandierina colorata non ancora viene reso noto.

L’indice Rt nostrano nell’ultimo monitoraggio dovrebbe essere superiore a 1 e questo lascerebbe poche speranze di tornare a essere di quel giallo che il Molise ha vestito sino all’avvento delle cosiddette varianti, per poi piombare in rosso da marzo.

A controbilanciare l’indice di contagiosità in aumento ci sarebbero indicatori di minore pressione ospedaliera, per cui si gioca tutto sul filo di lana e forse da stasera si avranno maggiori elementi, in vista della divulgazione del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute, in agenda come sempre il venerdì per poi vederne maturati gli effetti dal lunedì successivo, mai importante come quello imminente.