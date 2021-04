TERMOLI. Festeggiamo il nostro concittadino, oramai talmente straconosciuto per le sue innumerevoli partecipazioni da protagonista in TV, che non serve neppure scrivere il suo nome e cognome ma basta dire solo il nome di battesimo Donato, il recordman delle presenze in programmi televisivi nazionali. Ieri sera ci ha provato da Paolo Bonolis ad "Avanti un altro" dove ha sfiorato un vero colpaccio da 300.000 euro. Se solo avesse indovinato il rumore misterioso, che non era nemmeno difficile, proposto dalla ragazza giunonica e molto bella che è soprannominata "La bona sorte".

Purtroppo alla fine è caduto all'ultima domanda. Un errore che non gli ha permesso di arrivare al gioco finale delle parole dove bisogna indicare la risposta errata per indovinare. Una cosa però gli è riuscita: quella di far fare, dopo tanti flop operati da concorrenti prima di lui arrivati dal Molise, almeno una figura più rassicurante a tutta la nostra regione.

Donato: il simpatico gestore del b&b, con la puntata di ieri sera di Avanti un altro, ha migliorato nuovamente il record italiano assoluto, da lui stesso già detenuto, di partecipazioni a differenti programmi tv in qualità di concorrente. Infatti questa è la 25esima tra le sue migliori performance del suo passato televisivo: ricordiamo le lunghe (durate 2 mesi ciascuna) e splendide partecipazioni nei super quiz condotti da Pippo Baudo (Un milione al secondo) e Mike Bongiorno (Telemike) quando, con la sua super preparazione sui temi di cultura generale e calcio, sbaragliava gli altri concorrenti e sbancava con i raddoppi in cabina.

Venticinquesima partecipazione da protagonista, per un totale di circa 145 puntate: per ottenere ciò, in poco più di 30 anni, ha inviato quasi 9mila richieste a circa 260 programmi e superato oltre 80 % dei casting ai quali ha partecipato. Se non è un recordman lui, Donato, non sappiamo chi lo possa essere a questi livelli.