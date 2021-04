Dl Covid, ItaliaViva: «Draghi rassicuri su coprifuoco, Camere modifichino»

ROMA. «Lasciare il coprifuoco alle 22 fino a fine luglio sarebbe incomprensibile e ha fatto bene la ministra Elena Bonetti a confermare l'intenzione del governo, in base ai dati dei vaccini e dei contagi, a rivalutare molto prima come graduare e ridurre questa restrizione. Ora il presidente Draghi rassicuri in prima persona i cittadini che il governo non ha nessuna intenzione di tenere il coprifuoco fino a quella data. Così in Parlamento si potra' procedere ad un aggiustamento per mandare il giusto messaggio ai cittadini». Lo scrive su Facebook la deputata di Italia viva Giusy Occhionero.

«Non ha alcun senso - prosegue - far credere che si voglia costringere le persone in casa alle 22 in piena estate, si rischia solo di moltiplicare malcontento e rabbia tra cittadini, famiglie e imprese».