CAMPOMARINO. Non si placano le polemiche dopo il consiglio comunale in cui si è discusso del parco eolico. A intervenire sono i portavoce del MoVimento Cinque Stelle che definiscono l’assise: «Un Consiglio di ordinaria Ipocrisia!».

«Ormai è tanta la preoccupazione che a Campomarino possa essere realizzato un Parco Eolico.

Il Parco Eolico denominato "Campomarino".

Un Parco costituito da 5 Pale Eoliche (aerogeneratori) ciascuno della potenza nominale di 6 MW, per una altezza totale di circa 200 mt., ubicato nel territorio di Campomarino, con opere di connessione anche nel Comune di Portocannone.

L’autorizzazione e la realizzazione del predetto Parco Eolico, rappresenterebbe un danno irreparabile per il nostro territorio.

Tutti noi della minoranza, compatti, abbiamo chiesto un Consiglio Comunale urgente, immediatamente dopo l'arrivo, al protocollo, della comunicazione da parte della società Re-plus.

Ci duole evidenziare che il Sindaco, dopo quasi una settimana e dopo varie dichiarazioni arrivate da associazioni e cittadini, fa la sua "dichiarazione di facciata" quasi per stare con la coscienza a posto.

Riceviamo convocazione per lunedì 19/04/2021 ma cinque ore prima dell'inizio del Consiglio, lo stesso viene annullato per problemi del dirigente.

A questo fa seguito una convocazione dei capogruppo di minoranza da parte del Sindaco, il quale pensa di usare come scambio una mozione scritta da lui, in sostituzione alla mozione presentata in consiglio dalla minoranza!

Cioè.. il Sindaco chiede che la massima espressione democratica per un popolo, rinunci a discutere liberamente un argomento che tratta del futuro di Campomarino e dei nostri figli!

Ovviamente la proposta è stata rigettata dalla minoranza.

Ieri pomeriggio si è tenuto il Consiglio Comunale urgente e straordinario, richiesto e aggiornato, dove abbiamo chiesto compatti, noi dell’opposizione, che l’amministrazione esprimesse all’unanimità la contrarietà all’autorizzazione e realizzazione dell’opera utilizzando ogni atto amministrativo utile.

Ma purtroppo ancora una volta questa maggioranza ci sorprende in negativo.

Dopo proclami a mezzo stampa, dove il Sindaco dichiarava la sua totale contrarietà a qualsiasi istallazione di aerogeneratori...

La maggioranza all’unanimità ha BOCCIATO LA MOZIONE!

Per non parlare dell’Assessore all'Ambiente Saburro, che porta ancora in seno, forse, il rancore degli anni passati a fare opposizione alla Giunta Cammilleri...

Capace di trovare, sempre giustificazioni immorali per votare NO alle Mozioni della Minoranza.

E l’Assessore al Turismo D'Egidio che in Consiglio Comunale, per l'ennesima volta, fa scena muta. Non una parola sul Progetto Eolico a Campomarino... starà forse già lavorando per il proseguo della sua Carriera Politica? Se così fosse, lo sta facendo proprio male.

Ci sovviene il forte dubbio che ci siano fattori di ben altra natura ed effettivamente tra la documentazione acquisita si evince che proprio il Sindaco Silvestri abbia firmato il progetto, nel non molto lontano 2011, sempre per il territorio di Campomarino (nello stesso identico posto) per l’installazione di ben 35 aerogeneratori, che nelle varie modifiche sono arrivate ad essere poi ad essere 19.

E che il progetto attuale, di 5 aerogeneratori, non è altro che una VARIANTE al progetto iniziale del 2011 (oggi con un nuovo ingegnere firmatario “ovviamente”)

Ma ci chiediamo come mai sia possibile che il nostro Sindaco fosse favorevole all’installazione di Pale Eoliche a Campomarino fino a 10 anni fa e oggi rilascia queste dichiarazioni ovviamente di facciata?

La capacità di un Amministrazione non è solo quella di esprimere un parere negativo in Consiglio comunale, ma anche di far assumere le stesse posizioni a livello regionale, visto che sono della stessa parte politica e questo lo affermiamo convintamente.

Se dovessero riuscire a fare il Parco Eolico, la responsabilità sarà sempre di QUESTA MAGGIORANZA e questo ai cittadini di Campomarino non può essere nascosto!»