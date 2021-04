Indice di contagio Rt a 1.16, Toma: in attesa dei dati completi

CAMPOBASSO. "Andrebbe meglio il coprifuoco dopo le 23". Lo ha detto, interpellato dall'Ansa, il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Il governatore ha anche anticipato il dato relativo alla bozza del monitoraggio sull'Rt medio a 14 giorni che, rispetto alla scorsa settimana (0.92), è risultato in aumento (1.16). Si resta dunque in attesa dei dati più completi che verranno diffusi domani dall'Iss-Ministero della Salute per capire se il Molise potrà essere inserito, dal prossimo 26 aprile, tra le regioni in zona gialla.