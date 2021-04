In Molise somministrate 102.331 dosi di vaccino, arrivate le prime 900 fiale Janssen

CAMPOBASSO. Prosegue il report dettagliato dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 1.799 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 100.532 del 21 aprile alle 102.331 di giovedì 22 aprile.

Delle 1.799 dosi inoculate ieri, 926 sono state Pfizer-BioNTech (75.229 complessive), 608 AstraZeneca (19.345) e 265 di Moderna (7.492).

Nella suddivisione per categorie ne abbiamo 5 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 7.509), 15 su personale sanitario (14.103), 982 sugli Over 80 (43.119), 10 su ospiti delle Rsa (4.603), 7 sulle forze armate (2.323), 748 su soggetti fragili e vulnerabili (24.499), 24 sui caregiver (1.234) e 8 per altre categorie (4.941).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 688 vaccinazioni e un complesso di 7.150 dosi.

Novità delle ultime ore è l'arrivo delle prime 900 fiale di vaccino monodose Janssen della Johnson & Johnson, che in settimana ha avuto il via libera dall'Ema e quindi dall'Aifa, sarà somministrato a chi ha più di 60 anni.