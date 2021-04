TERMOLI. E’ durata una settimana full-immersion la formazione internazionale dei docenti del Boccardi-Tiberio sul tema “Sports is a game, no fight let’s play - Addressing the problems of violence and discrimination in school”.

Insieme ai rappresentanti dei Paesi dell’Unione Europea i docenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico si sono confrontati sulle nuove metodologie, sugli approcci innovativi e di prevenzione al bullismo e alle problematiche giovanili, in una visione di Social Emotional Learning ponendo l’accento sulla necessità di mettere l’aspetto emozionale sullo stesso piano di quello cognitivo in ambito di apprendimento.

Attraverso le cinque abilità e competenze che svilupperanno gli studenti quali la consapevolezza emotiva, l’autoregolazione emotiva, la capacità di prendere decisioni responsabili, le abilità relazionali e la consapevolezza sociale gli studenti, con il supporto dei docenti, riusciranno a prevenire le forme di difficoltà tipiche dell’età adolescenziale.

Il progetto continuerà consentendo alle scuole dei diversi paesi partecipanti di lavorare insieme, sviluppare, condividere e trasferire le migliori pratiche e approcci innovativi nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù “in loco”.

Il partenariato offrirà infatti agli alunni e agli insegnanti, grazie al supporto della referente del progetto prof.ssa Giordana Marchetti, la possibilità di lavorare insieme ai coetanei e ai colleghi degli altri Paesi d’Europa con l’obiettivo comune di incrementare la dimensione europea dell’istruzione.

L’Istituti Boccardi-Tiberio è pronto ad accogliere nei prossimi mesi le delegazioni che, guidati dagli alunni dell’istituto tecnico, conosceranno anche il territorio regionale.