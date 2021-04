CAMPOBASSO. Cinghiali e fauna selvatica, ogni Regione attivi le polizze per sanare i danni.

Di tutti i ‘guai’, provocati dai cinghiali e dalla fauna selvatica in genere, si è discusso in Prefettura e si è compresa la necessità che ogni Regione deve attivare una polizza per gli incidenti causati alla circolazione stradale dagli animali. La struttura competente in materia di contenzioso sulle richieste di mediazione dovrebbe essere l’Assessorato all’Agricoltura. La polizza dovrebbe essere operativa per gli incidenti occorsi per un massimale di 4 mln di euro e con una franchigia fissa di 2.000 euro per sinistro. I danni alle colture non ricadono nell'ambito di applicazione della polizza indicata e seguono altro procedimento. Esaminiamo il caso di un soggetto che, alla guida della sua auto su di una strada regionale, si scontra con animali selvatici, riportando danni all’auto; e, per il risarcimento, cita in giudizio la Regione. Secondo l’esperta Daniela D’Agostino la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13848/2020, ha chiarito quale norma del nostro ordinamento deve essere applicata alle ipotesi di danno. “In primo luogo la Suprema ha osservato che, in base alle leggi speciali in materia – tra cui la n. 968/1977, recante “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia” – gli animali selvatici sono patrimonio indisponibile dello Stato e tutelati nell’interesse nazionale; gli enti preposti alla gestione di tale patrimonio sono le singole Regioni, tenute, di conseguenza, a risarcire i terzi danneggiati”.

Ciò premesso, la Cassazione, superando l’orientamento che individuava la norma di riferimento nell’art. 2043 C.c. - relativo alla responsabilità extracontrattuale, che impone, a chi agisce in giudizio per il risarcimento, la prova del nesso di causalità tra condotta del responsabile e danno – ha chiarito che l’ambito di applicazione del danno deve essere individuato nell’art. 2052 C.c., relativo ai guasti provocati da animali in custodia. In base a tale ultima norma il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

“Secondo la Cassazione, la norma si riferisce a qualsiasi tipo di animale, sia addomesticato che selvatico, come quelli presenti nelle riserve o parchi gestiti da enti, nelle fattorie, nei canili pubblici o privati, ma anche agli animali utilizzati per lavoro, quali i cani o i cavalli utilizzati dalla Polizia o dai Cc. forestali”. Poi la D’Agostino conclude:”Il proprietario, custode o gestore dell’animale, in base all’art. 2052, è ritenuto responsabile a prescindere dal suo comportamento per il semplice fatto di avere una relazione (di proprietà o di utilizzo) con l’animale stesso; si parla, in proposito, di responsabilità ‘presunta’, nel senso che chi agisce per il risarcimento non deve provare il nesso di causalità tra fatto e danno. Chi ha subito il danno provocato dall’animale non deve, pertanto, dimostrare in giudizio la colpa del proprietario, cioè una sua condotta negligente o imprudente; il danneggiato dovrà limitarsi a provare che il danno sia imputabile all’animale e che questo sia di proprietà o in uso alla persona o all’ente convenuti in giudizio. Quest’ultimo, a sua volta, per ritenersi esonerato da ogni responsabilità, potrà unicamente dimostrare che l’evento lesivo sia imputabile a ‘caso fortuito’, concetto che la giurisprudenza ha definito come qualsiasi evento che rivesta i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità e che il proprietario dell’animale non abbia potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Insomma l’esclusione di responsabilità rimane condizionata alla prova dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo; può trattarsi anche del fatto di un terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Claudio de Luca