Caregiver ancora senza vaccini, M5S scrive di nuovo a Speranza, sindaco e Asrem

TERMOLI. Movimento 5 Stelle di Termoli vigile coi suoi quattro portavoce sull’andamento delle vaccinazioni sul territorio e nuovamente evidenzia in modo critico delle discrasie riguardo l’organizzazione dell’Asrem.

«Ciao, ti scrivo per informarti che nulla è cambiato purtroppo le vaccinazioni per i caregiver sono bloccate... la maggior parte di loro sono anziani che si occupano del familiare disabile e non possono iscriversi in altra categoria perché hanno la prenotazione. Ho inviato 20 e-mail e fatto decine di telefonate. È tutto perfettamente registrato. Dovete avere pazienza, dal 6 marzo? È il caregiver che si occupa del disabile».

«Questo il contenuto del messaggio ricevuto da un cittadino. Sul tema avevamo scritto già una lettera in data 22.03.2021 al Ministro Speranza, al Commissario straordinario per l'emergenza Covid, al Presidente della Regione Molise, al sindaco di Termoli, all'Asrem. Dopo un mese leggere ancora messaggi del genere è avvilente per noi tutti. Quel senso di impotenza che pervade quando ti accorgi che non puoi fare nulla per cambiare le cose è una sconfitta per tutti e di tutti. Pensare che il caregiver che assiste la persona vulnerabile non è ancora vaccinato e che quindi può veicolare il coronavirus così come gli assistenti alla comunicazione che girano per le scuole entrando in contatto con minori lascia perplessi e attoniti.

Abbiamo scritto nuovamente agli stessi organi a cui abbiamo scritto il 22.03.2021. Vediamo se questa volta avremo una risposta adeguata. Noi non ci stanchiamo».