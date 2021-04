«Porteremo noi in Consiglio una delibera per dire no all'impianto eolico»

Attualità di Emanuele Bracone Più informazioni su Campomarino Parco eolico tra Campomarino e Portocannone CAMPOMARINO. Proposta di insediamento delle 5 torri eoliche da quasi 200 metri di altezza tra Portocannone e Campomarino, il dibattito è approdato nel Consiglio comunale a Campomarino e volano gli stracci tra maggioranza e opposizione. A rendere noto l'esito della discussione per primo è stato uno dei promotori, il consigliere Giuseppe Di Carlo, che l'ha richiesto assieme al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. La minoranza attacca duramente l’amministrazione Silvestri, poiché nonostante attraverso il sindaco alcune settimane fa si era dichiarata contraria al progetto che impatterebbe non poco sul territorio costiero, ha bocciato la mozione dei cinque esponenti campomarinesi. Tuttavia, lo stesso primo cittadino, intervistato, ribadisce il fermo no all’iniziativa energetica, anticipando che a breve verrà portato un deliberato in assise civica per formalizzarne la posizione di dissenso. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288