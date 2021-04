La voce dei Governatori delle Regioni sul Decreto Legge riaperture

ROMA. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è riunita in seduta straordinaria il 22 aprile ha deciso di inviare una lettera al Presidente del Consiglio per sottoporre alla sua attenzione le proposte prioritarie rispetto alle misure in via di adozione con il Decreto Legge sulle riaperture, dando la disponibilità per un incontro urgente. Oggi però il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

"Le Regioni e le Province autonome prendono atto con amarezza delle decisioni emerse in Consiglio dei Ministri in relazione al tema della percentuale minima per la didattica in presenza" per le scuole superiori - si legge, fra l'altro, nella lettera , firmata dal Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ed inviata ieri pomeriggio al al Presidente del Consiglio, Mario Draghi - "in contrasto con le posizioni concordate in sede di incontro politico, alla presenza di cinque ministri, dei Presidenti di Regioni e Province autonome, Anci e Upi, nonché con le istruttorie condotte nell'ambito dei tavoli prefettizi. Un metodo che non ha privilegiato il raccordo tra le diverse competenze che la Costituzione riconosce ai diversi livelli di Governo".

Un accordo che oggi riconosce lo stesso ministro Patrizio Bianchi, ma con alcune precisazioni. Sulla riapertura delle scuole da lunedì "era stato definito in sede di Conferenza"" Stato-Regioni "il margine del 60-100%, ma la direzione di marcia era concordata" con i Presidenri "verso il 100%: il Consiglio dei Ministri ha poi ritenuto di porre il 70%, ma non c'è divergenza sull'idea che si debba andare gradualmente verso il 100%".ha spiegato il ministro, a Radio24. "Tutti concordano nella necessità di portare in presenza anche i ragazzi delle scuole superiori di quel 50%"" escluso ancora dalle lezioni in presenza. "Tutti i bambini sono già in presenza e vi è una forte spinta per portare in presenza anche gli ultimi, quelli delle superiori: su questo concordavamo tutti"", ha ribadito il ministro. In ogni caso l'indicazione del governo "lascia un'ampia fase di flessibilità per raggiungere il 100%, nei tempi e nei modi che poi i territori potranno riconoscere. Le possibilità di deroga", cui ha accennato ieri la ministra Gelmini, "sono già descritte nel decreto e riguardano le situazioni particolari in cui vi sono focolai o altre considerazioni che possono mettere a rischio la riapertura delle scuole o la situazione in generale. Ma il tema non è deroghe o non deroghe: è la direzione di marcia verso cui stiamo andando e su questo mi pare siamo d'accordo. Poi i presidenti Draghi e Fedriga troveranno il modo di ragionare anche su queste modalità di rapporto con le Regioni", ha concluso Bianchi.

Accordo confermato anche dal Presidente dell'Anci, Antonio Decaro, che sottolinea come la presenza al 70% "non va bene, in alcune zone di alcune regioni andrebbe meglio il 60%. Il Governo ci dice che all'interno del decreto è fatta salva la possibilità per i presidenti di Regione di fare un'ordinanza diversa che però non scenda sotto il 50%. Dovremmo trovare una soluzione nelle prossime ore", detto il presidente Anci e sindaco di Bari, intervenendo a Skytg24. "Io in rappresentanza dei sindaci, il presidente dell'Upi e il presidente della Conferenza delle Regioni - ha spiegato Decaro - avevamo partecipato a una riunione in cui avevano sottoposto al Governo un problema, che se andiamo con la presenza al 100% e non si scalano gli orari di ingresso e uscita delle scuole, è chiaro che il sistema di trasporto pubblico, anche se incrementato, non avrebbe retto. Quindi eravamo rimasti con un accordo fatto in conferenza unificata che prevedeva un minimo di presenza pari al 60% fino ad arrivare al 100% nei territori dove si può fare, e sono tanti. In altri purtroppo non si può, perché non ci sono mezzi di trasporto all'infinito e perché c'è il problema degli spazi. Questa era l'intesa - ha concluso - e invece poi ci siamo ritrovarti al termine del Consiglio dei ministri una percentuale pari al 70%".

Nella lettera inviata dalla Conferenza delle Regioni al Presidente del Consiglio inoltre si "sottolinea la necessità della previsione di un'apposita norma" nel prossimo decreto "che consenta di modulare le aperture delle attività in relazione all'andamento della situazione epidemiologica".

Le Regioni ritengono "necessario consentire, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, l'effettuazione dei servizi di ristorazione sia al chiuso che all'esterno, senza differenze di trattamento con riguardo agli orari di somministrazione (pranzo, cena). Una tale previsione - scrivono le Regioni in merito alla misura prevista dal dl sui ristoranti aperti con posti a sedere solo a cena - rischia di discriminare gli esercizi che dispongono degli spazi esterni rispetto a coloro che non ne dispongono".

Poi si fa anche cenno all'esigenza di programmare le riaperture del settore del wedding e delle piscine al chiuso.

''Abbiamo sempre cercato di tenere aperto il dialogo con il Governo ed è quello che vogliamo fare: portare al Paese e al Governo delle proposte costruttive. Non vogliamo la polemica fine a se stessa, la guerra delle Regioni contro il Governo. Stiamo cercando semplicemente di migliorare quello che riteniamo opportuno, per dare risposte al Paese, ma in totale collaborazione con l'Esecutivo. Vogliamo un'alleanza e un'unità tra istituzioni, soprattutto in un momento così difficile per il Paese'', ha spiegato oggi, su Sky Tg24, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. ''Non c'è mai stato - ha chiarito poi - uno strappo, c'è stata una sottolineatura delle cose che non vanno, la Conferenza l'ha fatto anche con il Governo precedente e continuerà a farlo, ma in una logica migliorativa. La Conferenza è formata da presidenti di tutti i colori politici e decidiamo all'unanimità, siamo riusciti a trovare una totale unità di visione e di intenti. Penso sia un'esperienza da portare a livello nazionale, tra di noi non ci sono polemiche, ma soluzioni concrete".

''Vorremmo portare il nostro apporto nelle scelte che sta compiendo il governo su questa fase, molto delicata, sul processo delle riaperture. Condivido che ci debbano essere riaperture graduali per non perdere gli sforzi fatti fino ad oggi. Dall'altro lato questo processo è utile per tutelare non solo tante realtà economiche e lavorative che sono state penalizzate quest'anno, ma penso possa essere utile anche a contenere la pandemia. Sui territori ora mi sembra molto evidente che i divieti assoluti stiano funzionando molto poco. È meglio forse avere delle regole rispettate che dei divieti elusi, anche per combattere la pandemia', ha aggiunto Fedriga. ''Abbiamo mandato un documento scritto - ha aggiunto - dove non chiediamo di aprire qualsiasi cosa, non è così. Abbiamo cercato, rispetto alla bozza che ci era stata fornita, di fare delle piccole misure correttive anche per garantire maggiore equità all'interno del Paese. Le Regioni, di qualsiasi colore politico, stanno lavorando insieme, mostrando una grande maturità''.

''Anche a noi piacerebbe aprire le scuole al 100%, anche ai prefetti piacerebbe farlo, però ci sono dei limiti fisici insuperabili. Il numero di mezzi e alcune strutture scolastiche impediscono con queste regole, ovvero il riempimento dei trasporti al 50% e il distanziamento previsto negli istituti, di aprire al 100%. È una posizione che guarda alla realtà. Dopo di che ci saranno regioni che raggiungeranno il 75 o il 100%, credo nessuna, perché è tecnicamente impossibile, e altre che purtroppo non ce la faranno, non per cattiva volontà ma per conformazione o numero di mezzi''. ''L'abbiamo fatto presente - ha detto - e avevamo raggiunto questa intesa, non solo le Regioni, ma anche Province e Comuni, col Governo, trovando questa forchetta tra 60 e 100, poi in Consiglio dei Ministri è stata cambiata. Questo ci ha fatto rimanere male, perché ci sta cambiare idea, però allora si riconvocano coloro coi quali si è preso un accordo e si decide insieme come modificare. Per questo abbiamo voluto sottolineare questa criticità''.

''Pensare che con i soldi si possa far comparire qualche decina di migliaia di autobus e gli autisti, in qualche mese, ma anche in un anno, è tecnicamente impossibile - aggiunge Fedriga - Se mi dicono che devo volare, faccio presente gentilmente che non ho le ali. Come Regioni abbiamo potenziato tutto il trasporto pubblico, facendo accordi in molti casi con realtà private per potenziare l'extraurbano. Oggi andare a queste percentuali, a questi riempimenti, si può fare grazie al lavoro difficilissimo che hanno fatto le Regioni. Dopodiché c'è il limite che oltre una certa soglia non ci sono mezzi, se qualcuno pensa che andare a comprare decine di migliaia di autobus sia come andare a comprare un'auto al concessionario non conosce la realtà dei fatti''.

"La proposta di spostare il coprifuoco avanti di un'ora l'abbiamo fatta in relazione alla proposta del Governo di aprire la sera, seppur solo all'aperto, i ristoranti. Se si dà questa possibilità, bisogna darla veramente. Se una persona deve essere a casa alle 22, la ristorazione di fatto la sera non può essere esercitata, perché non ci sono i clienti. Abbiamo chiesto di spostarlo di un’ora per permettere a questa attività di svolgersi, non mi sembra nulla di straordinario. Abbiamo detto con buonsenso ed equilibrio di fare quelle piccole correzioni che servono a tenere in piedi una situazione estremamente tesa nella società del nostro Paese', ha sottolineato ancora Fedriga. Delle tensioni sociali ''penso che tutti siano preoccupati. Per questo dobbiamo essere uniti come istituzioni, per spiegare ai cittadini la situazione ancora difficile e portare la massima prudenza. Penso però - aggiunge Fedriga - che le istituzioni debbano anche mettere in campo delle misure che siano il più possibile eque e comprese dalla gente, altrimenti diventa tutto molto difficile''.

Rispondendo poi alla domanda se le Regioni sarebbero soddisfatte da un allungamento del coprifuoco dopo il 15 maggio, Fedriga ha spiegato che ''ogni situazione migliorativa che combacia con le nostre proposte la vediamo positivamente, dopo di che credo che anche la situazione della circolazione del virus stia mutando rapidamente, mi auguro che continui così, in senso migliorativo. È chiaro che decisioni che potremo prendere tra qualche settimana potranno essere di maggior respiro per i nostri cittadini''.

L'amarezza per la scarsa considerazione delle proposte avanzate dalla Conferenza delle Regioni sul Decreto Legge Riaperture, oltre ad essere state messe nero su bianco dal presidente, Massimiliano Fedriga (vedi notizia precedente), sono state ribadite in diverse dichiarazioni da molti Presidenti di Regione.

“Oggi ho comunicato il nostro orientamento alla Prefettura: aumenteremo la percentuale di alunni presenti in classe dal 50%, al 70%, e valuteremo nelle prossime settimane di aumentare ancora. Lo riteniamo prudente, visti i dati epidemiologici che allegheremo alla nostra ordinanza, anche se per il momento quella dei ragazzi è l’unica fascia in cui i contagi restano elevati nonostante, per fortuna, non particolarmente dolorosi visto che, come sappiamo, sui giovani il Covid ha un effetto molto limitato. Ma dobbiamo tenere conto delle loro famiglie, e del fatto che non tutti sono ancora protetti dal vaccino". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della Festa della Bandiera a Palazzo Tursi.

“Con il governo ci sono stati momenti di tensione" aggiunge Toti. "È stato un anno difficile per tutti, per i governatori, per i sindaci e soprattutto per il personale che ha lavorato tanto e molto bene direi, considerati anche i risultati della nostra regione in queste ore. Quindi qualche incomprensione ci può essere. L’importante è mantenere aperto un canale di dialogo e una leale collaborazione. Le regioni non stanno chiedendo nulla di insensato o di stravagante, men che meno di imprudente. Stiamo cercando di dare il nostro contributo con idee per dare al Paese un quadro normativo che aiuti le categorie e tutte le persone che hanno sofferto molto. Sono certo, per come ho avuto modo di conoscerlo, che il presidente Draghi saprà cogliere in positivo questo stimolo. Perché il nostro vuole essere sicuramente uno stimolo positivo”. "Posso anticipare una notizia - aggiunge Toti - che dovrà essere confermata domani dal report settimanale del CTS e dalle ordinanze ministeriali: la Regione Liguria si conferma in fascia gialla, con un indice RT abbondantemente sotto l'1. Da lunedì 26 dunque dovremmo essere nuovamente in quella fascia di rischio e seguiremo le regole sulle riaperture che verranno stabilite".

Naturalmente c'è stta "delusione e anche stupore su alcune decisioni prese ieri. Speravamo che le regioni avrebbero potuto dare un contributo che era di semplice ragionevolezza e moderazione, non particolarmente distonico rispetto alle linee del governo. Avevamo chiesto solo aggiustamenti perché queste riaperture potessero essere effettive e potessero non essere vissute quasi come provocazioni in taluni casi, vista la difficoltà del momento: così non è stato. Avevamo chiesto di utilizzare gli spazi interni degli esercizi pubblici che verranno riaperti, anche perché il tempo ballerino di questa primavera lo renderebbe necessario, ma la risposta è stata negativa; abbiamo chiesto almeno il prolungamento di un'ora del coprifuoco, ma anche su questo non c'è stata risposta positiva e me ne dispiaccio. Dover tornare a casa alle 22 vuol dire in molti casi non poter usufruire dei servizi che riapriranno. Aspettiamo poi di conoscere nel dettaglio il tema dei pass vaccinali per gli spostamenti per commentare nel merito, vista la delicatezza del tema. Ci era stato proposto un accordo sulle aperture delle scuole superiori, che portava la didattica in presenza dal 60 al 100%: il Governo ha deciso di spostare la forchetta bassa di queste due percentuali al 70%. Applicheremo quanto stabilito, anche se alcune regioni che hanno ancora alta incidenza di contagio chiedevano una maggiore prudenza. Ci sono infine decisioni che francamente non si comprendono, come chiudere i ristoranti all'interno ma aprire cinema e teatri. Abbiamo chiesto dunque un'ulteriore riflessione al Governo e rapide verifiche per capire se non sia possibile tornare su quelle decisioni", "Ho incontrato tutte le categorie economiche liguri, i rappresentanti Anci e i sindacati per discutere anche con loro il piano riaperture e ragionare sulle misure da prendere nelle prossime settimane".

"I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po' della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma".

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all'hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. "Tutti si stanno impegnando per riaprire in sicurezza. Per questo - ha aggiunto il governatore - c'è un po' di delusione rispetto alle scelte del Governo, perché pensavamo che fosse il momento di dare segnali più forti ai tanti operatori, ristoratori e baristi, in primis, che si trovano in una situazione inaccettabile". "C'era un testo - ha spiegato Fontana - che, come Regioni, avevamo concordato e che all'ultimo momento è stato modificato. E ci sono delle contraddizioni che non riusciamo a decodificare, come l'orario del coprifuoco che aveva anche un valore simbolico".

"Non credo, tuttavia, che si debba parlare di strappo con il Governo. Mi auguro - ha concluso il presidente - che l'istanza di 'rivedere' le richieste delle Regioni venga accolta e che, in base ai numeri positivi degli ultimi giorni, il Governo possa cambiare idea".

"Il vero limite delle regole è che devono essere di buon senso per essere capite. Questo vale ancora di più oggi, dopo un anno e mezzo in cui la gente è stata privata di libertà e affetti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sul mancato spostamento alle 23 del coprifuoco. "Riteniamo che anche su questo punto bisognasse fare un ragionamento di prospettiva, come avvenuto per il resto, non averlo fatto è un limite", afferma il governatore, intervistato a InBlu2000, la radio della Conferenza Episcopale Italiana. Per il governatore, l'ideale sarebbe stato "legare il coprifuoco alle attività aperte". "Se lascio aperti i ristoranti fino alle 22 allora devo dare la possibilità alle persone di andare a casa - osserva - Sarebbe quindi bastato consentire il ritorno a casa da una delle attività aperte, lo scontrino e il percorso più breve avrebbero fatto fede. Perché in questo periodo le regole - conclude - devono avere ancora più buon senso di prima".

"Evitiamo di far diventare un dibattito il coprifuoco, su un'ora più o un'ora meno", è l'invito del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che poi aggiunge"Io avrei preferito le 23, ma intanto si parte: il governo avrà tutto l'interesse ad anticipare alcune riaperture. Cominciamo a guardare il bicchiere mezzo pieno e a dare una mano perché alcune cose possano essere anticipate. Intanto - ha detto - è importante che si ricominci a riaprire, da lunedì saremo in zona gialla, le cose vanno meglio anche solo fino a qualche settimane fa, quando i reparti ospedalieri erano stracolmi. E' giusto cominciare a respirare, ma sapendo che ancora non abbiamo finito la partita".

Con il governo "avevamo fatto un accordo, il presidente Fedriga aveva fatto un accordo, sulla presenza scolastica. Dopo di che in consiglio dei ministri è andata diversamente e normalmente in questo modo si spiazzano tutti e si apre la strada alla disgregazione politica. La politica è fatta dalla capacità di fare insieme delle cose altrimenti la farebbero tutti". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante una intervista su Sky tg24. "Ci vuole abilità nel tenere un equilibrio", ha aggiunto. "Io penso che la Conferenza delle Regioni avesse trovato questo equilibrio. Nonostante il centrosinistra sia in minoranza nella conferenza delle Regioni - ha proseguito Emiliano che è vicepresidente della conferenza delle Regioni - avevamo trovato un buon accordo. Quell'accordo tra le regioni era più facile da gestire anche nel consiglio dei ministri dal nostro punto di vista". "Ho l'impressione - ha insistito Emiliano - che il problema ci sia soprattutto sulla scuola nel senso che non esistono mezzi sul mercato italiano per trasportare il numero richiesto di studenti in sicurezza con la saturazione di ogni mezzo al massimo al 50%. Questa cosa l'hanno detta Zaia, Bonaccini, io, l'hanno detta tutti. E' la verità. Pretendere che si vada a scuola al 70%, dovendo rispettare il 50% massimo di saturazione di ogni singolo mezzo e non poter garantire questa cosa significa che violi la legge a prescindere. Questa cosa ha sorpreso tutti''.

"Le istanze delle Regioni non sono state colte". E' netto il giudizio del presidente del Veneto Luca Zaia sul decreto approvato ieri dal governo sulle riaperture. E Zaia ha spiegato che "come Regioni abbiamo presentato delle linee guida che non avevano casacca politica ma erano state elaborate dai servizi di prevenzione delle stesse. Ora si può discutere dal punto di vista scientifico, ma alcune cose previste dal decreto sono senza senso e incompatibili tra di loro perché -ha continuato Zaia- le Regioni chiedevano la riapertura di alcune attività che sono ancora oggi chiuse mentre tutto il resto è aperto". Zaia ha fatto l'esempio "dell'apertura dei ristoranti a pranzo e cena, naturalmente con il distanziamento, anche in zona rossa". Il governatore del Veneto ha escluso che si tratti di "una contrapposizione politica. Perché le linee guida sono state approvate da tutte le Regioni, di destra, di centro e di sinistra. E anche i Comuni concordano su queste aperture". Così ha auspicato infine il governatore del Veneto: "Spero che il presidente del Consiglio penda in mano questo dossier e credo che ci sia il modo di affrontare una revisione delle misure previste dal decreto", ha concluso.

Infine il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook si domanda"Si puo' dire apriamo di sera fino alle 22 parlando anche ai ristoratori? È una presa in giro. La mia idea e' mantenere il coprifuoco alle 22 quanto vogliamo noi, ma se non vogliamo prendere in giro i ristoratori, ferme restando le misure di contenimento del contagio, mi pare ragionevole consentire l'apertura fino alle 23 e il rientro fino alle 23:30".

Fonte Regioni.it