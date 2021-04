«Spazi pubblici senza tassazione», la proposta del Movimento 5 Stelle a Campomarino

CAMPOMARINO. In previsione delle prossime riaperture dal 26 aprile, Il MoVimento 5 Stelle Campomarino ha depositato una istanza, con protocollo n. 6880 del 19/04/2021, nella quale chiede al sindaco di intervenire con un piano ad hoc per garantire una reale vicinanza a tutti i commercianti di Campomarino, dando loro la possibilità di ripartire, usufruendo di spazi pubblici senza alcuna tassazione.

«Sarà un'occasione per ricominciare a vivere, ma mantenendo sempre alta l'attenzione e assicurando tutte le misure per diminuire al minimo le possibilità di contagio.

Allo stesso tempo ci auguriamo che nel bilancio di previsione, prossimo alla presentazione in consiglio comunale, saranno previste le coperture finanziarie per agevolazioni, detassazioni e aiuti a favore delle categorie più colpite da questa emergenza. Siamo tutti provati stanchi e disorientati. Questa pandemia sta segnando profondamente tutti, soprattutto i titolari di attività.

Auguriamo loro di tornare quanto prima ad una vita normale e serena, mai quanto adesso desiderata da tutti».

Il testo dell’istanza:

«Al Sindaco di Campomarino

Piero Donato Silvestri

Al Presidente del Consiglio Comunale

Carmen Carriero

Al Segretario Comunare

Michele Smargiassi

Alla Giunta Comunale

Il 26 Aprile 2021 le Istituzioni hanno un obbligo importante verso le categorie, che tra le tante, hanno subito gravi perdite di denaro, nonché di fiducia.

Il 26 Aprile 2021 le Istituzioni hanno un obbligo importante verso le categorie, che tra le tante, hanno subito gravi perdite di denaro, nonché di fiducia.

Ripartiamo dalle Piazze e dai luoghi comuni, dove sarà possibile creare le giuste misure di distanziamento. Ripartiamo, con un segnale che deve incominciare dalle Amministrazioni, dimostrando pieno appoggio ai Commercianti. Fiduciosi dell’interessamento dell’intera Amministrazione, porgiamo cordiali saluti.

Campomarino, 18/04/2021

I consiglieri comunali M5S Campomarino

Luciano De Luca

Barbara Saracino

Michele Di Stefano

Guerino Savini».