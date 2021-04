Anestesista in meno al San Timoteo e al blocco operatorio solo urgenze

TERMOLI. Anche se non sono due, il trasferimento dell'anestesista del reparto di Terapia intensiva alla Rianimazione del Cardarelli al di là dalle polemiche sanitarie e politiche, comunque ha dei risolvi di natura operativa. Dalla prossima settimana si ferma l'attività operatoria programmata e saranno garantite solo le urgenze. Lo ha reso noto il primario Germele ai colleghi di altri 5 reparti (Chirurgia, Ostetricia-Ginecologia, Urologia, Ortopedia e Otorino), nonché alla caposala del blocco operatorio.

Il provvedimento si è reso necessario, poiché i medici del reparto di Anestesia-Rianimazione attueranno un orario settimanale come da contratto di 38 ore, e con l'organico attuale si potranno garantire solo le urgenze 8-14, con la sala operatoria liberata alle 13.30. Umore non al massimo all’interno del presidio ospedaliero di viale San Francesco, che a sole poco più di due settimane dalla riapertura dei ricoveri ordinari quindi i pazienti si possono ricoverare ma non si possono operare. «Hanno in augurato i nuovi 10 posti di Rianimazione e ci tolgono gli anestesisti, già non erano sufficienti per i posti preesistenti…», il commento ricorrente a Termoli.