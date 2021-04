Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, Termoli presente all'incontro con Rinaldi

TERMOLI. Prosegue l’opera fuori dalle mura consiliari del capogruppo azzurro Francesco Rinaldi, che ha preso parte alla Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione del Ministero degli Esteri Il 20 aprile si è tenuta una sessione straordinaria per l’attrazione degli investimenti esteri della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, che il consigliere comunale di Termoli Francesco Rinaldi ha partecipato, co-presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Si tratta della prima riunione della Cabina di Regia specificamente dedicata all’attrazione degli investimenti diretti esteri (Ide) a sostegno della crescita economica e occupazionale dell’Italia post Covid-19. Oltre ai due co-presidenti, nella sessione istituzionale sono intervenuti anche, tra gli altri: la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia; il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco; il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli; il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini; il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia; il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao; la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini; la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Maria Rosaria Carfagna; il Sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava; il Sottosegretario al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, il Presidente della Conferenza Regioni e Province Autonome, Massimiliano Fedriga; il Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Marcella Panucci; il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano. Ai lavori della Cabina hanno partecipato anche gli enti pubblici per il sostegno all’export (tra i quali Ice, Cassa Depositi e Prestiti, Sace, Simest) e i rappresentanti di associazioni del mondo imprenditoriale e finanziario, oltre a tutti gli altri enti firmatari del “Patto per l’Export”.