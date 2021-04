TERMOLI. In zona rossa dal 7 febbraio fino a Pasqua, arancione strong fino a domani e in coprifuoco serale dall’autunno. Baristi e ristoratori con l’acqua alla gola, e non solo perché siamo in riva all’Adriatico. Ristori e sostegni che tardano ad arrivare, speranze che si affievolivano al rialzarsi delle curve di contagio e le varianti a colpire sotto la cintura.

Ora, un barlume di speranza, quella concessa in tandem prima dal Decreto Legge del Governo Draghi, quindi dall’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha dipinto di giallo la nostra regione.

Tra meno di 36 ore, lunedì mattina, primo passo verso il ritorno alla normalità, alla normale socialità, via crucis che sarà percorsa in modo proporzionale all’incedere della campagna vaccinale.

Ma qual è l’umore degli operatori economici, che potranno cominciare a ospitare di nuovo i clienti, seppur con un work in progress che segue l’evolversi della pandemia.

Si avvicina, quindi sempre più la fatidica data delle riaperture di lunedì 26 aprile. Nella nostra città si respira comunque un’aria di speranza. La speranza per una nuova rinascita dopo un inverno buio e faticoso e una primavera che stenta a partire, anche climaticamente. La pandemia ha messo in ginocchio tante attività e di conseguenza la vita di tante famiglie. Solo a stagione pienamente decollata potremo vedere quante saranno le insegne che non si accenderanno più.

Per captare e carpire l’umori degli esercenti abbiamo incontrato alcuni ristoratori e proprietari di bar in città.

Teresa Sappracone proprietaria del bar “Le delizie del grano” ci ha parlato dei giorni difficili vissuti durante l’inverno 2020-2021. La proprietaria porta con sé la fiducia per questa stagione estiva e per la ripresa della sua attività lavorativa.

Maria Luigia Cavalli proprietaria del bar “Malisy” ha raccontato alla nostra Testata, le difficoltà dovute al COVID-19. La proprietaria ha dovuto addirittura rinunciare a mantenere diversi dipendenti a causa delle numerose spese sostenute, con il locale chiuso.

Infine il ristoratore Fabrizio Vincitorio proprietario dei ristoranti “Svevia” e “Salsedine” e del lido balneare “La cala sveva” vede nelle riaperture un segnale positivo. Nel frattempo, uno dei suoi ristoranti dovrà obbligatoriamente rimanere chiuso, perché la normativa vigente permette di aprire attività esclusivamente all’aperto. Spera nella responsabilità collettiva delle persone, affinché come Regione si possa rimanere in zona gialla. Fortunatamente Fabrizio è riuscito a mantenere tutti i suoi dipendenti. È fiducioso anche nella fine del coprifuoco serale attualmente in vigore.

Noi di Termolionline facciamo loro un grande in bocca al lupo, augurandogli una stagione turisticamente positiva e allo stesso tempo di ripresa.