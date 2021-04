Vaccini over 70, Manzo (M5S): basso Molise ancora penalizzato

CAMPOBASSO. Anche la portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Patrizia Manzo, interviene sui problemi riscontrati nelle vaccinazioni in alcuni punti vaccinali del basso Molise.

«Mi giungono sempre più spesso delle segnalazioni di inefficienze nella gestione vaccinale. A contattarmi, questa volta, sono i cittadini dei piccoli comuni nell’hinterland di Termoli.

In particolare, l’allarme riguarda la Casa della salute di Castelmauro e, pare, anche quelle di Larino e di Montenero di Bisaccia. Dove le equipe mediche stanno completando le somministrazioni dei vaccini Pfizer-Biontech e le vaccinazioni a domicilio, ma non sono state coinvolte nel ciclo di vaccini AstraZeneca.

A raccontarmelo sono degli over 70 che, nel chiedere informazioni sulle procedure di prenotazione, hanno ricevuto una risposta emblematica: a Castelmauro non si faranno più vaccini.

Il tutto sarebbe stato accentrato a Termoli, nel punto vaccinale del Palairino. Fin qui, potrebbe pure starci.

Ma poi mi sono giunte altre voci di quegli stessi over 70 dirottati verso il Palaunimol di Campobasso. Perché?

Mentre nel ciclo di vaccini agli over 80 c’è stato un lavoro di squadra, grazie alle Case della salute dei centri periferici, con AstraZeneca sembrerebbe che non sia stato ritenuto utile il coinvolgimento della medicina territoriale. I vaccini consegnati non sarebbero infatti sufficienti a garantire il servizio nelle Case della salute.

Mi pare, sinceramente, che lo scollamento della Direzione sanitaria centrale dalle sue organizzazioni periferiche - e quindi dalla medicina territoriale - sia sempre più profondo. E a pagarne le spese, ancora una volta, sono i cittadini del basso Molise che vivono, al pari dei corregionali, in un territorio molto frammentato e difficile, i cui bisogni possono essere soddisfatti attraverso il potenziamento delle Case della salute.

Per quanto mi riguarda, non accetto che i cittadini basso molisani siano considerati di ‘serie B’ ed andrò a fondo della questione, con accessi agli atti e iniziative in Consiglio regionale. Il basso Molise merita di più».