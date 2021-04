TERMOLI. Non c’è sabato di primavera (se non quello piovoso della vigilia di Pasqua) che non abbia portato assembramenti a Termoli e così è stato. Copione temuto e rispettato anche oggi pomeriggio, coi tipici luoghi di aggregazione divenuti ammasso di giovani, bottiglie di birra alla mano preferenzialmente.

Beh, c’è poco da scrivere e descrivere, soprattutto di nuovo, se non ribadire come comportamenti scorretti dinanzi al Covid pagano dazio e lo fanno pagare a tutta la collettività e se siamo quasi alla vigilia delle riaperture, si rischia di inficiare quanto è stato fatto fin qui in termini di sforzo generale per le chiusure.

Pensare che solo domenica scorsa il sindaco di Termoli Francesco Roberti si era appellato al senso di responsabilità dei ragazzi, beh caduto irrimediabilmente nel vuoto, purtroppo.