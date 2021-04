TERMOLI. Quelli senza volto, sconosciuti, in incognita, operanti contro la legge, molto attivi nel fare danni e quelli con facce supernote poco attivi o in difficoltà ad evitarli.

Mi riferisco all’ultimo episodio di vandalismo di una settimana fa. La Bussola posizionata a Pié di Castello è stata divelta selvaggiamente per la sesta volta in quattro anni.

Si potrebbe dire “il solito atto di vandalismo” e questo giornale ha riportato l’accaduto appellando giustamente gli autori come maledetti vandali.

Io vorrei soffermarmi sul fatto che lo stesso atto è stato ripetuto per ben sei volte. Questo accanimento vorrà pur significare qualcosa o no?

Dobbiamo immaginare che gli autori di alto profilo comportamentale, dopo la prima e la seconda volta della loro azione distruttiva, abbiano pensato (si, amici lettori, codesti signori hanno un cervello funzionante) “accidenti quanto siamo forti, proprio forti”

E che, incoraggiati da questa constatazione incrementale della loro autostima, abbiano replicato il loro gesto eroico per la terza, quarta, quinta volta. Ed al termine abbiano pensato (si, amici lettori, ripeto, codesti signori hanno un cervello funzionante) possiamo fare quel che ci pare, tanto non ci prendono mai. E sicuri di questa impunità, abbiano deciso di farlo una sesta volta, a cui seguirà una settima, una ottava, una nona, una decima volta etc…

Di certo noi ce la prendiamo con i vandali: è giusto ed è anche facile. Ma occorre prendersela anche con quelli che non si applicano per risolvere il problema.

Detto ciò, azzardiamo il dire che quanto maggiore è l’inerzia delle amministrazioni nel ricercare soluzioni al problema tanto più la stupidità avanza.

Insomma il decoro della cittadinanza è attaccato contemporaneamente da due parti: l’imbecillità distruttiva di alcuni giovani ( si può supporre che siano giovani, ma non è scontato) e il difetto di inventare soluzioni ad un problema che emerge con frequenza. Fare l’elenco degli atti vandalici ed in generale d’inciviltà, avvenuti in questi ultimi anni, è facile utilizzando quanto ha pubblicato con articoli e foto il presente giornale, tra cui riteniamo opportuno ricordare quelli alle statue di due amati concittadini: Carlo Cappella e il famoso fumettista Jacovitti.

Oltre alla premessa soprascritta non possiamo dimenticare il paradigma che per risolvere un problema occorre avere la motivazione ed in questo caso anche la sensibilità per il decoro e la bellezza.

E’ possibile che sensibilità e motivazione non esistano in alcune persone. Però, se esse fanno parte del gruppo amministrativo di una cittadina, dovrebbero sentire il compito di perseguire il decoro e dare la caccia ai vandali.

E se ritengono che trovare le soluzioni sia un compito difficile, in questo caso,nell’ambito di un’innovazione della politica, potrebbero avviare dei gruppi di collaborazione (o task-force) costituiti da cittadini. I quali concentrati sull’obiettivo troverebbero più soluzioni della stessa amministrazione, le cui energie sono distribuite tra più problemi.

Insomma verrebbe avviata anche una forma di democrazia partecipata con il doppio vantaggio di avere più risorse umane disponibili e più facilità di trovare le soluzioni.

Ma perché i politici non si muovono in questa direzione? L’innovazione del comportamento è forse più difficile dell’innovazione tecnologica.

Gli eletti quali conservatori al 100%:

-non vogliono condividere la gestione della risoluzione dei problemi .

-non vogliono la contaminazione con gli elettori

-non vogliono la democrazia partecipata

Insomma vogliono prendersi tutto il merito. E va bene, nel caso si dessero da fare per risolvere i problemi. Ma, di fronte al loro immobilismo, forse sarebbe meglio coinvolgere forze della cittadinanza.

Purtroppo rinnovare l’Italia è una chimera e lo è, ancor più, l’auto rinnovamento comportamentale dei politici. Ed allora teniamoci i vandali.

Luigi De Gregorio