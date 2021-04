TERMOLI. Per la seconda volta di fila l'amministrazione Roberti, insediatasi nel giugno 2019, deve contingentare la festa della Liberazione, 25 aprile in regime di pandemia.

Una cerimonia intima, con poche persone, il sindaco Francesco Roberti, la Polizia municipale, forze armate e dell'ordine e una delegazione delle associazioni combattentistiche e d'armi della città di Termoli, come Anmi e Bersaglieri, quella del 25 aprile 2020, in occasione della Festa della Liberazione.

Primo cittadino e tutti gli altri in mascherina, per la deposizione della corona di fiori in piazza Monumento.

Roberti ha così deposto in un cerimoniale molto sobrio e veloce, visti i tempi, la corona alla scultura che rappresenta i Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto.

Presenti anche gli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola, nonché il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello e i consiglieri Francesco Rinaldi e Nico Balice.