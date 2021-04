25 aprile in spiaggia Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Un clima che ricorda l’estate in questa domenica di ‘Liberazione’ ha invogliato i termolesi, e non solo, a uscire di casa e passeggiare. Il sole alto nel cielo, una leggera brezza e l’acqua calma del mare Adriatico hanno fatto da sfondo a giochi per bambini, passeggiate nell’acqua fresca e bagni di sole.

Sono iniziate anche le operazioni di pulizia dell'arenile, con i mezzi preposti fermi sulla spiaggia, in prossimità degli stabilimenti balneari, dopo aver accumulato pezzi di alberi e legna che saranno raccolti e trasportati via nelle prossime ore.

Il Lungomare Cristoforo Colombo, nella mattinata del 25 aprile, pullulava di vita. A condire lo splendido panorama da un lato il Borgo Antico e dall’altro i monti. In sottofondo anche la straordinaria arte di Agostino Senese che ha dato libero sfogo alla fantasia ed alla sua bravura, regalando uno spettacolo unico ai tanti che hanno passeggiato sulla battigia.