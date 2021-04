TERMOLI. Fascia tricolore indossata con orgoglio come sempre e all'orizzonte una ripartenza della vita socio-economica in primavera avanzata che non cela di certo poche insidie, viste anche le scene di ieri in pieno centro. Termoli nell'ultimo anno ha vissuto pericolosamente sull'onda, anzi, sulle ondate del coronavirus, dalla chiusura dell'ospedale San Timoteo, quando il Covid ha fatto il suo fragoroso ingresso nella comunità locale, fino alle varianti di fine inverno, con zona rossa annessa.

Nel giorno della Festa della Liberazione abbiamo intervistato il sindaco Francesco Roberti, che stamani era in piazza Monumento per commemorare il 25 Aprile.

Attività commerciali, stagione turistica, vaccinazioni, assembramenti, un'occasione per fare il punto della situazione in vista di un maggio importante, sotto tanti punti di vista, compreso l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, in programma il 14 maggio.