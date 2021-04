CAMPOMARINO. In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, l'Istituzione Cultura del Comune di Campomarino ha trattato il tema della libertà e dei diritti civili ospitando un personalità d'eccezione.

Il prof. John McCaskill, illustre e noto storico in collegamento da Washington (Usa) ha parlato dell'esperienza dei piloti americani presenti a Campomarino durante la Seconda guerra mondiale e protagonisti di una storia di riscatto contro il pregiudizio razziale dell'esercito e della società americana.

Una storia molto nota in America, fondamentale per la storia dei diritti civili americani e per gli esiti della guerra. Dal 1944 al 1945, i piloti di colore del Tuskegee Airmen do stanza a Campomarino si resero protagonisti della lotta contro il nazifascismo e al contempo di una vera e propria battaglia per il riconoscimento dei propri diritti. Un racconto emozionante, per una storia densa di significato!

In mattinata, invece, alle 11, deposizione della corona d'alloro da parte del sindaco Piero Donato Silvestri e cerimonia in onore dei caduti.

Il commento del direttore dell'Istituzione Cultura Marco Altobello: "Un'occasione importante per riscoprire la storia del nostro territorio. Nei campi di aviazione di Campomarino fu scritta una pagina di storia fondamentale per l'aviazione civile e militare statunitense. I piloti del Tuskegee Airmen lottarono contro il nazifascismo e contro la discriminazione razziale, diventando il primo corpo interamente di colore della storia americana. Molti di loro diventarono leader della lotta per i diritti civili che 20 anni dopo avrebbe infiammato l'america. Riscoprire questa pagina di storia, molto nota in America, è fondamentale per la nostra comunità. Desidero ringraziare John McCaskill per la sua disponibilità e per l'affetto che, in privato, ha espresso nei nostri confronti. Un ringraziamenti va anche a tutto lo staff dell'Istituzione Cultura del Comune di Campomarino".