Più studenti nelle aule delle superiori, umori e idee contrastanti tra i ragazzi

TERMOLI. Il Molise torna giallo e nelle scuole secondarie di secondo grado, da domani, sarà possibile far rientrare tra il 70 e il 100% degli studenti. In queste ore gli animi e le idee sono contrastanti. Alcuni sono favorevoli alla ripresa delle lezioni in presenza e altri, invece, sono più titubanti. I timori sono tanti considerati i problemi che si registrano nel nostro territorio - che appare ancora poco organizzato ad affrontare questa battaglia - e le continue notizie di classi messe in didattica a distanza in via precauzionale o a causa di casi di positività.

La riapertura delle scuole è indispensabile specialmente perché permette di ricostruire la socialità di cui gli studenti e tutti noi siamo stati privati in quest'ultimo anno però per renderla sicura è necessario l’impegno e la responsabilità di ognuno. Le foto del corso di ieri, all'antivigilia del rientro tra i banchi di scuola, in cui si vedevano ritratti centinaia di giovani assembrati e molti anche senza mascherina non sono molto rassicuranti. Le scuole si sono organizzate per rendere gli ambienti il più sicuro possibile attraverso l'adeguata disposizione dei banchi, l'organizzazione delle vie di ingresso e di uscita, l'organizzazione dei percorsi interni e l'utilizzo di tutti i Dpi previsti, però bisogna rispettare questi comportamenti anche al di fuori della scuola per non rendere vano tutto ciò.

Alla vigilia di questo rientro, quindi, l'auspicio che ci facciamo è che da domani tutto proceda per il meglio, che i trasporti siano ben organizzati e i flussi di studenti siano efficientemente gestiti.

Le scuole sono pronte ad accogliere i loro studenti in sicurezza; con responsabilità e il rispetto delle regole si può ripartire!